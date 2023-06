Regina Volpato ressurge e entra em plataforma de conteúdo adulto

Sumida das telinhas durante longos anos, a apresentadora Regina Volpato decidiu aparecer para se jogar de vez no mundo do conteúdo adulto, na plataforma OnlyFans. Regina Volpato deixou seus fãs bem animados na última quinta-feira, 1º. A jornalista compartilhou fotos bastante sensuais em seu perfil oficial do Instagram.

Com um registro na banheira e coberta apenas por espumas, ela legendou a publicação: “Bem-vindo, junho! Que seja mais um mês maravilhoso, leve e de muito trabalho”. A foto conta inda com destaque para seu sorriso marcante em um geração o que motivou várias elogios a ela.

Oa seguidores de Regina fizeram questão de enaltecer sua beleza. "Uau, és maravilhosa e iluminada e uma mulher de acelerar corações”, comentou um. “Olha eeeeela!!! Sempre lindaaa!!! Sexy sem ser vulgar”, escreveu outro. “Uma mulher fora da curva linda de encher os olhos”, declarou um terceiro.