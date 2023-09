Repórter casado vacila e exibe amante nua em quarto; vídeo

O repórter Juan Francisco passou por um incidente embaraçoso durante sua transmissão ao vivo. Ele foi enviado para cobrir o jogo de futebol entre Argentina e Equador pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 pela Rádio Sucre.

Enquanto apresentava as últimas notícias, Juan, que é casado, exibiu sem querer sua acompanhante, identificada como Romina Rendon, que estava sem roupas no quarto de hotel onde estava hospedado.

O episódio ocorreu quando colegas de trabalho solicitaram que Juan mudasse de posição para ajustar a iluminação. “Está contra a luz, podemos fazer algo”, pediu o amigo.

No processo, ele virou a câmera e exibiu a amante. “Cuidado com a imagem, alguém está por lá, parece que está no hotel. Juan Francisco, estamos prontos”, disse um locutor.

Ao perceber o erro, o jornalista imediatamente desligou a chamada.

Juan agora enfrenta não apenas o constrangimento público, mas também questões pessoais que terá que resolver em casa devido à sua situação conjugal.

Confira o vídeo.





Matheus Calmon