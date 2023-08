Roberto Carlos x Tiririca: Rei cogita acordo na Justiça com o Deputado

O cantor Roberto Carlos deu um passo surpreendente no processo que pode conduzir a um desfecho com acordo entre ele e o Deputado Federal Tiririca, segundo coluna de Fábia Oliveira do Metrópoles. O Rei acionou a Justiça contra Tiririca após o político fazer uso de uma paródia da música do artista, O Portão, como símbolo de sua campanha eleitoral, do ano passado.

De acordo com os autos da ação, que a coluna teve acesso com exclusividade, em julho deste ano, a Justiça pediu que Roberto Carlos e Tiririca se manifestassem formalmente sobre a possibilidade de encerrar o caso através de uma conciliação. O caso, no entanto, não parecia muito favorável para um eventual acordo entre as partes, principalmente em relação ao cantor.

No dia 10 de agosto, o cantor afirmou que não se opõe à realização da audiência de conciliação. Isso, é claro, desde que Tiririca se manifeste no mesmo sentido, o que ainda não aconteceu.

O cantor Roberto Carlos entrou com uma ação judicial contra o deputado federal Tiririca (PL-CE) após o político fazer uso de uma paródia da música do artista, O Portão, como símbolo de sua campanha eleitoral.

Segundo a equipe jurídica de Roberto Carlos, a paródia ultrapassava os limites legais de seu direito de personalidade, bem como seria capaz de induzir eleitores e o público em geral ao erro, associando de forma indevida a imagem do cantor com a do político.

No ajuizamento da ação, Roberto Carlos deixou claro que não apoiava a candidatura de quem quer que fosse. Dessa forma, ele não poderia ser forçado a ter sua imagem utilizada para recolher votos para Tiririca.

Para agravar a situação, foi registrado um vídeo em que o político está copiando a imagem estética e externa do cantor, onde aparece trajando um terno azul, como Roberto Carlos costuma fazer, usando uma peruca e cantando a música parodiada. Dessa maneira, segundo consta no autos, o vídeo em questão teria deixado claro como a imagem de Tiririca está sendo erroneamente vinculada a de Roberto. Ele sugere, ainda, que o Rei teria votado no candidato e que prometia votar mais uma vez.

Na ação, foi solicitado que Tiririca seja condenado a cessar de forma definitiva toda e qualquer utilização de obras, imagem, e demais atributos da personalidade de Roberto Carlos em campanhas políticas, publicitárias ou afins e que ele seja condenado ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, no percentual máximo, e ao pagamento de danos morais em valor não inferior a R$ 50 mil.

