Sandy pede para ir ao BBB: "Brasil, eu estou pronta" | A TARDE

Sandy Leah participou neste domingo, 31, do programa "Agora Vai", quadro humorístico da Globo, ao lado de Tadeu Schmidt e Fábio Porchat, para uma retrospectiva do ano.

A cantora, recentemente separada de Lucas Lima, brincou sobre sua discrição e surpreendeu ao expressar interesse em participar do BBB 24.

De forma irônica, Sandy afirmou estar pronta para encarar as 80 câmeras do reality show, destacando seu amor pela exposição.

"Quero muito participar do BBB porque eu amo exposição e acho que vou ficar super à vontade com 80 câmeras me filmando 24 horas por dia todos os dias. Então, Brasil, eu estou pronta!".

Fábio Porchat, alfinetando Schmidt sobre campeões anteriores, criticou a necessidade de um elenco forte no BBB 24.

"O que precisa para um BBB ser bom mesmo, para um intelectual assistir escondido fingindo que não gosta?". "Tem que ter momentos icônicos, momentos surpresa", disse Schmidt.

Porchat questionou Schmidt sobre sua participação na escolha dos personagens, mencionando Arthur Aguiar e Amanda Meirelles. Tadeu Schmidt brincou e saiu em defesa dos campeões anteriores.

"Não fala assim dos meus campeões. Falou de Amandinha e Arthur eu fico bravo".

O apresentador do BBB explicou seu processo de seleção, estudando o perfil antes do programa, mas conhecendo os participantes apenas após o elenco ser finalizado.

"Eu sei o suficiente para poder conhecê-los. Sei antes do programa começar, mas só conheço depois [que o elenco já está fechado]. Não dou pitaco. Pego o perfil para dar uma estudada, conhecer as pessoas e superar o medo de não errar nenhum nome".