Show de Roberto Carlos em Vitória da Conquistado é adiado | A TARDE

Vitória da Conquista receberia o 'Rei' Roberto Carlos no dia 23 de dezembro, mas o show na cidade do sudoeste baiano foi adiado e agora está sem data definida. A informação é da Multi Entretenimento, empresa que assessora o cantor.

O cancelamento em Conquista aconteceu por questões de logística, de acordo com a assessoria. A boa notícia fica por conta da apresentação em Salvador, confirmado para o dia 21 de dezembro, às 21h.



Quem iria para o show no sudoeste da Bahia agora terá que esperar 2024, mas ainda não um prazo para a remarcação. As próximas informações ficarão disponíveis nas redes sociais do artista.



Além da Bahia, onde ainda não cantou esse ano, Roberto Carlos se apresentará em outras cidades do Nordeste, à exemplo de Aracaju (SE) e Fortaleza (CE), ainda no mês de dezembro.