Simaria "queria todo mundo submisso à ela", revela ex funcionária

Uma mulher que trabalhou como babá de Giovanna, filha mais velha da cantora Simaria, revelou que foi humilhada pela artista como nunca antes na vida.

Em entrevista ao colunista Leo Dias, ela afirmou que trabalhou por cinco meses com a artista e já na entrevista de emprego percebeu a personalidade da ex dupla de Simone.

"Simaria gostava de mim, mas de repente a mulher mudou, queria todo mundo submisso a ela. Tratava a gente mal. Eu que tinha que fazer a comida pra mim, mais a da menina [Giovanna]. Quando ela [Simaria] chegava, eu tinha que fazer pra ela também", disse a funcionária.

Ela afirmou que Simaria afirmava que ela não sabia fazer comida e tudo que fazia era horrível.

"Eu fui muito destratada por ela e quando eu saí foi pior. Ela me difamou para todo mundo que pedia referência minha, que eu dava o contato dela. Consegui fazer entrevista com uma cantora de uma banda famosa que disse que só me aceitou porque Simaria disse: ‘Ela tem todos os defeitos, mas ela tem uma qualidade: ela ama a minha filha".

Ela afirmou ainda que houve questões trabalhistas não resolvidas. "Os papéis ficaram lá no apartamento em cima da mesa. Eu esqueci e voltei na mesma hora, e disseram que eu havia pego".

A funcionária alegou ainda que pediu as contas quando entendeu que Simaria “queria tudo e todos aos seus pés”.