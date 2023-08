Sogro de Larissa Manoela dá indireta após ser chamado de macumbeiro

O pai de André Luiz Frambach e sogro de Larissa Manoela, Paulo Henrique Frambach, se manifestou após ter sido chamado de macumbeiro pela mãe da atriz e cantora. Silvana Taques usou o termo de forma pejorativa para se referir a família do noivo da filha.

Na manhã desta terça-feira, 22, ele usou as redes sociais para compartilhar o trecho de um texto creditado à Joanna de Ângelis, um espírito tratado pelo médium brasileiro Divaldo Franco como sua guia espiritual.

“O culto à mentira é um dos mais danosos comportamentos a que o indivíduo se submete. Ilusão do ego, logo se dilui ante a linguagem espontânea dos fatos”, diz a frase.

A postagem ocorreu pouco depois do colunista Lucas Pasin, do UOL, divulgar que Silvana teria praticado preconceito religioso. A mensagem aparece após ofensas enviadas no último Natal, em que ela manda Larissa "ir à merd*". "Esqueci de te desejar. Que você tenha um ótimo Natal aí com todos os guias dessa família macumbeira", disse.