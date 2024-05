Thiago Nigro rejeita R$ 150 mil para buscar enteada na escola | A TARDE

O influencer financeiro Thiago Nigro surpreendeu os seguidores ao revelar que deixou de ganhar R$ 150 mil em um dia de trabalho por causa do compromisso que estabeleceu em ir buscar a enteada Sophia, fruto do relacionamento de Maíra Cardi com o ator Arthur Aguiar, na escola. O relato da situação foi feito publicamente, durante uma participação do casal em um podcast.

Segundo Thiago, ele recebeu a proposta de fazer uma palestra com 1 hora de duração no horário em que ele acompanha a esposa para buscar a menina no colégio. Inicialmente, ele topou na hora, mas falou com Maíra antes de fechar o contrato, porque ela é responsável por resolver as questões profissionais dele. A influenciadora fitness negou o pedido de liberação para a palestra, por causa do compromisso com Sophia.

“Todo dia a gente pega a Sophia na escola. Pra você ter noção, esses dias me ofereceram: ‘Thiago, palestra tal dia’. E eu falei: ‘Nossa, claro’. E a Maíra que aprova as palestras. Aí eu falei: ‘Amor, essa palestra pode? Estão oferecendo R$ 150 mil’. Hoje, uma palestra minha é de R$ 150 mil a R$ 200 mil”, iniciou .

Porém, apesar da oferta ter sido boa, o investidor financeiro afirmou que a prioridade maior dele, abaixo de Deus, é com os compromissos da família: “Aí ela [Maíra] falou assim: ‘Não’. Aí eu: ‘Amor, que isso? Uma horinha. Uma horinha no palco. Não rola?’. Aí ela: ‘Não, porque a gente precisa pegar a Sophia na escola’. Aí eu falei: ‘É verdade, tá bom’. Então assim, as prioridades mudam, né? Deus, família, trabalho”.

Relato de Thiago Nigro repercute na internet

O vídeo falando sobre a situação repercutiu na internet e dividiu opiniões. Muitas pessoas criticaram o casal e refletiram sobre a desigualdade financeira entre a família de Thiago Nigro e Maíra Cardi das famílias brasileiras menos favorecidas economicamente.

"Quando se ganha R$ 150 mil em uma hora é fácil dizer não para oportunidades de trabalho em detrimento da vida familiar. Enquanto isso tem gente vendendo almoço pra poder dar a janta para os filhos, pessoas saindo de casa às 4h da manhã e chegando quase meia noite. Essas pessoas amam menos os filhos e a família?", disse uma mulher. "Fácil pra quem já tem muito mais dinheiro que isso, agora fala pra uma mãe e um pai CLT deixar de trabalhar pra buscar os filhos. Todos os dias. Realidade deles não é a realidade da maioria", concordou outra.

