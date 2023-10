Tia Má 'solta o verbo' e condena banda por xenofobia contra baianos | A TARDE

A jornalista e atriz baiana, Tia Má, usou as redes sociais neste domingo (8) para expressar sua indignação com um suposto episódio de xenofobia. Segundo publicações no X, antigo Twitter, feitas pela própria, a banda de um artista famoso, que veio fazer shows na Bahia neste final de semana, soltou "piadas estereotipadas" após voo de Salvador para o Rio de Janeiro.

"O cara faz show na Bahia, super bem recebido, público vai ao delírio com suas canções. Vim no mesmo voo para o Rio de Janeiro com sua equipe técnica e músicos... enquanto esperam as bagagens o que fazem? Piada estereotipada do berimbau e do nosso sotaque. Sinceramente... vergonhoso!", escreveu Tia Má.

"Bem no dia do Nordestino… É horrível como muita gente do Sul e do Sudeste se sente confortável em falar dos nossos sotaques. De achar nossa cultura engraçada…estou aguardando minha mala e 'assistindo' a 'brincadeira' entre os profissionais sobre o berimbau e reproduzindo o jeito que eles acreditam que quem é de Salvador fala. Aguardaram chegar no Rio de Janeiro para rir da gente. Vão ganhar dinheiro em nossa terra, mas querem rir da nossa cara. Falta de respeito", continuou no Instagram.

Sem citar nomes, o público começou a especular quem seria o artista que a jornalista mencionou. Só que Tia Má esclareceu que o cantor não estava no momento do acontecimento, apenas sua equipe, mas mesmo assim não quis divulgar o nome.

Salvador recebeu, no último sábado (7), o festival Trapzada, no Wet, que contou com a presença de artistas como Cabelinho, Felipe Ret, Orochi, Veigh e outros. No mesmo dia, Mumuzinho se apresentou em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. O artista, inclusive, tem um show marcado no Rio de Janeiro neste domingo.