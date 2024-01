Tiago Ramos diz que foi convidado por Nadine para cruzeiro de Neymar | A TARDE

Tiago Ramos, após ler comentários afirmando que não tinha dinheiro para ir ao cruzeiro de Neymar, usou as redes sociais para revelar que, na verdade, foi convidado a ir ao evento em alto mar.

Segundo o ex-Fazenda, a própria mãe do atleta, Nadine Gonçalves, com quem já viveu um romance, lhe fez o convite.

"Tem um pessoal falando pra mim que eu não tenho dinheiro pra ir pro navio do homem. Tenho mesmo não, fui convidado pela… Deixa eu calado, beleza? Eu tô liso, né? Essas páginas de fofoca de m*rda do car*lho. Vai tudo se f*der, tá pensando o quê, car*lho", disse.

Apesar de inicialmente não citar nomes, ele seguiu e afirmou que a mãe do Neymar lhe fez o convite.

“[Falam] ‘ah, não tem dinheiro pra ir no navio do homem’. Ham, se eu fui convidado pela mãe dele e ainda bem que eu não fui, graças a Deus. Vai tudo tomar nos seus c*s, seus pa*s no c*, mal-amados do car*lho”, bradou Tiago.

Ele seguiu, afirmando que o público deveria se interessar pelas coisas boas que ele faz para quem gosta dele.

"Por que vocês não vão atrás das coisas boas que eu faço pro pessoal que gosta de mim? Vai tomar já sabem onde. E outra: tô solteiro e leve, viu? Vão tudo se f*der".

Instantes após, ele apagou os vídeos.

Vale pontuar que o evento "Ney em Alto Mar", que ganhou destaque nas redes sociais após a revelação do faturamento de Neymar, enfrenta críticas devido à infraestrutura precária. Uma foto compartilhada pelo cantor Kawe mostra uma goteira na embarcação, deixando o teto e o tapete encharcados.

Além disso, a empresária da moda Vannini reclamou da qualidade da comida, destacando que até mesmo na área VIP as críticas são generalizadas. Ela alertou sobre a presença de crianças em festas que deveriam ter restrições de idade, lamentando a falta de uma área livre desse contexto.

O evento, que oferece pacotes a partir de R$ 4.700, enfrenta críticas pela relação custo-benefício, já que bebidas e internet não estão inclusas.