'Tira a calça': Frota revela que Wolf Maia o assediou em gravação

Alexandre Frota revelou ter sido vítima de assédio durante o período de gravação da novela Livre Para Voara, de 1984. De acordo comm ele, o diretor Wolf Maia lhe convidou para ir ao seu quarto e pediu para que ele tirasse a calça. Apesar do episódio, os dois se tornaram amigos e o deputado voltou a trabalhar com ele.

“Wolf (Maia) correu atrás de mim em Poços de Caldas. Estava fazendo novela lá. Ele me chamou no quarto dele e veio com aquele papo: ‘Tira a calça aí e o caramba’. E eu meio que corri por dentro do quarto e falei: ‘Porra, Wolf, tá louco?’. E peguei e saí do quarto”, declarou Frota, ao podcast Não é Nada Pessoal.

O deputado ainda descreveu como o diretor estava vestido. “Ele estava de roupão (risos). Ele vai ficar puto com isso. Ele ficou pedindo para tirar a calça. Foi só essa vez e depois ficamos amigos”, relembrou.