Vídeo: João Vicente revela que espiava pênis de colegas no vestiário

O ator da Globo, João Vicente de Castro, surpreendeu a todos ao revelar que costumava olhar as partes genitais de colegas que praticavam jiu-jitsu junto com ele, no vestiário. A declaração ocorreu durante o programa Papo de Segunda, do GNT.

“Tinha que ficar pelado, tirava a roupa e a cueca que estavam suados e a gente tirava a roupa olhando um no olho do outro. Não podia tirar o olho do olho e quando virava, tinha de acertar o olho. A verdade é a seguinte: ‘piru’ chama a atenção! A pessoa está pelada e você fica com vontade de saber como é o ‘piru’”, contou João Vicente (veja o momento abaixo).

Ex-namorado da apresentadora Sabrina Santo, o ator ainda disse que costuma avaliar o pênis de outros homens ao seu redor. Segundo o artista, se a pessoa não tiver "um piru bom", ele não respeitaria.

“Eu vou confessar: se a pessoa ficar pelada na minha frente, eu vou dar uma [olhada] rápida… Tem um ‘piru’ bom, se tem um ‘piru’ que não vou respeitar”, completou.

A fala de João Vicente não repercutiu bem nas redes sociais e o artista chegou a ser acusado de transfobia pela atriz Bárbara Aires, que contou que ele não queria contracenar com uma transexual no filme “Contrato Vitalício”, do canal Porta dos Fundos.

Vídeo:

Reprodução | GNT