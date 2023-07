Vídeo: sessão de Barbie termina em briga entre mulheres em SP

Duas mulheres brigaram ao fim de uma sessão do filme “Barbie” no cinema de um shopping de São Paulo. Em um vídeo que circula nas redes sociais [veja abaixo], é possível ouvir uma discussão entre elas, até que uma empurra a outra e a faz cair no chão. Após a repercussão, a mulher que foi empurrada se pronunciou nas redes sociais para explicar o que aconteceu.

Melissa Caroline se identificou como uma das mulheres do vídeo e se defendeu. “Cheguei atrasada já (no cinema) e essa família estava sentada no meu lugar”, afirmou. “Fiquei em pé por uns 2 minutos mais ou menos esperando eles se arrumarem. Durante o filme, uma criança falava com a mãe dela constantemente alto”.

Segundo Melissa, o incômodo foi tanto que ela ligou para a polícia no meio do filme para denunciar que havia uma criança assistindo a um filme não indicado para menores de 12 anos. Ela afirma que chegou a sugerir, em voz alta, para a criança perguntar aos parentes o significado do termo sugar daddy, citado no longa.

Em seguida, ela afirma que “a mãe (da criança) e as outras que estavam do lado” começaram a ofendê-la. “Eu só queria assistir meu filme em paz”, conta.

Ela ainda afirmou que “não procurou briga com ninguém” e “não levantou a voz com ninguém”. “Simplesmente levaram uma criança que não se comportou no cinema. Mas, pela atitude da avó, já devem imaginar o porquê”, concluiu.

A suposta agressora ainda não teve sua identidade confirmada. Melissa realizou o registro de um boletim de ocorrência e também compartilhou nas redes sociais as lesões que alega terem sido consequência da queda após a agressão. Em entrevista à Folha, ela admitiu ter levado uma garrafa de vinho rosé ao cinema, mas negou que a bebida tenha sido a causa do incidente. "Posso ter errado ao levar a garrafa, mas fui eu quem sofreu a agressão", declarou.

Confira momento da briga:

Melissa Caroline afirmou que não procurou briga com ninguém Reprodução / Redes Sociais