Virginia fala da nova gestação e revela se quer menino ou menina | A TARDE

Virginia Fonseca e Zé Felipe emocionaram as redes sociais ao anunciar a chegada do terceiro bebê da família, na quarta-feira, 17. A influenciadora utilizou o Instagram e seu canal no YouTube para compartilhar detalhes da novidade.

“Agora somos 5! Ainda estamos em êxtase com essa notícia, nos pegou de surpresa e estamos muito muito felizes! Obrigada Deus pela dádiva de sermos pais pela terceira vez, 2024 começou com tudo! Só peço a Deus que nosso neném venha com muita saúde, porque amor vai ter de sobra”, escreveu na legenda de uma sequência de fotos ao lado das filhas Maria Alice e Maria Flor, e do marido.

Ainda sob o impacto da notícia, Virginia confessou que a gestação a pegou de surpresa, e detalhou a descoberta através de sinais como enjoos no carro, desejos inusitados e a realização do teste de gravidez no consultório de seu dermatologista.

"Mãe de três. Estou muito feliz, mas ainda em choque, porque realmente não esperava. Estou muito grata a Deus e peço que essa gestação venha com muita saúde. Descobri recentemente, mas não poderia deixar de compartilhar com vocês, que acompanham minha vida 24 horas por dia. A partir de agora, muita coisa vai mudar", compartilhou Virginia.

A influenciadora também falou sobre os primeiros cuidados que tomará, incluindo a restrição de atividades mais agitadas, a suspensão temporária de treinos e a precaução quanto ao consumo de certos produtos.

“Vou ter uma viagem amanhã, que já estava marcada e minha obstetra me liberou. Só me passou alguns cuidados que eu preciso tomar: não ficar com estripulia, que normalmente eu fico; evitar treinar nesse início; não vou poder tomar algumas coisas também, tipo pré-treino; e alguns produtos grávida não pode”, detalhou.

Em seu canal do YouTube, Virginia abordou a questão do sexo do bebê: "Ah, é menino ou menina? Não estou nem pensando nisso, de coração. Só quero que venha com muita saúde. Se vier uma menina, ótimo, outra Maria pra gente. Se vier menino, maravilhoso, nosso primeiro menino".

