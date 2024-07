Zeca Camargo é dispensado da Band após 4 anos: "Acabo de saber"

No Instagram, o apresentador se despediu dos telespectadores - Foto: Reprodução | Band

Zeca Camargo anunciou nesta sexta-feira, 21, em suas redes sociais que não teve seu contrato renovado na Band, onde trabalhou por quatro anos. No Instagram, o apresentador se despediu dos telespectadores e informou que havia acabado de descobrir que não seguiria no comando do Melhor da Noite.

"Acabo de saber que eu não sigo nesse programa. Queria, de fato, agradecer essa equipe incrível, a Bandeirantes, a Glenda, que é uma parceira maravilhosa, e a vocês por tudo, que me acompanharam. Vamos para outros rumos, sempre inventando, sempre tendo outras ideias e sempre acreditando que a criatividade está acima de tudo", disse ele.

O jornalista foi contratado pela emissora em 2020. Desde então, além do Melhor da Noite, trabalhou em programas como 1001 Perguntas, Band Folia, Zeca Pelo Brasil, Band Verão, Música na Band, Papo com Sabor e Replay, entre TV aberta, canais por assinatura e rádio.

Em nota, o Grupo Bandeirantes confirmou o desligamento e agradeceu a parceria do jornalista. “Zeca é um profissional multitalentoso, com quase 40 anos de uma carreira brilhante, e tem uma longa jornada pela frente. O Grupo Bandeirantes deixa as portas abertas para futuros projetos em conjunto e deseja ao jornalista muito sucesso em seus novos desafios”, diz trecho da nota.