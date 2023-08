Ex-namorada de 'O Kannalha' desabafa após término repentino

Apesar de ser do pagodão baiano, o cantor 'O Kannalha' parece estar se aproximando do sertanejo. Mas a aproximação não é do ritmo musical e sim das atitudes. Na noite da quinta-feira, 10, a empreendedora Quele Souza anunciou que o cantor terminou com ela ao estilo Gusttavo Lima: 'do nada'.

Nas redes sociais, Quele publicou uma foto acompanhada pelo agora ex em preto e branco e fez um desabafo. “É difícil falar sobre isso, ainda mais quando você não espera e se dedica para fazer o outro feliz. Sei que ajudei, apoiei, somei muito! Fiz coisas que hoje em dia está difícil encontrar pessoas que façam, porém tem pessoas que mudam”, disparou.

A empresária também deu detalhes sobre o momento do término, afirmando que 'O Kannalha' havia mudado de forma inesperada. “É difícil você ouvir em uma semana que te ama que quer viver o resto da vida com você e na outra semana já fala que quer focar só no trabalho, que quer ficar sozinho, que não quer compromisso”, completou a gata.

Depois da publicação, muitos internautas prestaram apoio à Quele e acusaram o cantor de ter deixado a fama interferir no caráter. “A fama subiu para a cabeça. Quem quer ter todas acaba sem nenhuma!”, publicou uma jovem. Outra pessoa concordou e disse: “Ele teve zero responsabilidade emocional com você, ele foi leviano com as palavras!”.

Apesar da decepção, Quele finalizou o pronunciamento desejando coisas boas para o cantor. “Só me resta respeitar e entender que os planos de Deus não são nossos planos. Seguiremos caminhos diferentes e que sejamos felizes, tudo de bom pra ele e que ele viva as experiências que tanto deseja”, concluiu.

'Calado Vence'

Ao que parece, o Kannalha está levando a sua música ‘Calado Vence’ muito a sério e decidiu não se pronunciar sobre o assunto. Enquanto Quele compartilhava o término, o cantor gravava um stories no Instagram falando sobre a sua rotina de trabalho.

"Glória a Deus pelo dia de hoje, reunião concluída, gravação. Me alimentei bem, fiz o bem, encontrei pessoas boas. E o melhor de tudo sair de casa bem e chegar em casa bem já é mais um motivo de agradecer a Deus. Então foi mais um dia que deu tudo certo”, disse.