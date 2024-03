Feira de Formosa do Rio Preto trará alternativas para produtores | A TARDE

Acontece nos dias 27 a 29 de junho, a segunda edição da Agroformosa, feira agropecuária de Formosa do Rio Preto, no oeste da Bahia. O evento contará com o setor produtivo da região apresentando oportunidade para fomentar os negócios e apresentar soluções para os segmentos do agro.

A edição de 2023 contou com cinquenta expositores e mais de 45 mil visitantes. Segundo a Associação dos Criadores de Formosa do Rio Preto (AcriFor), idealizadora da Feira, o volume de negócios no ano passado girou em torno de R$5 milhões .Para este ano, a expectativa é de números recordes em todas as áreas.

O produtor e presidente da Acrifor, Sabino Gomes Filho, destacou os preparativos e as novidades da segunda edição do evento, que já tem 30% do espaço comercializado para expositores. “Não paramos de receber novas marcas e empresas, que estão chegando de todo o Matopiba. Com certeza este ano teremos um evento grandioso”, afirma Sabino.

Ainda de acordo com a AcriFor, além dos segmentos ligados ao agro, estarão presentes áreas envolvendo insumos, máquinas agrícolas, irrigação, imobiliário, construção civil, energia solar, instituições financeiras e outros. A associação apresentou em dezembro de 2023 as novidades para edição deste ano: a ampliação do evento para a área total de 66 mil m² no Parque de Vaquejada de Formosa..

“Acredito que até o início de abril teremos todo o espaço da feira ocupado. A procura das empresas e instituições tem sido grande devido ao reconhecimento da AGROFORMOSA na nossa região”, conta Sabino

Cenário do agro

Apontando o cenário desafiador para o setor, afetado pelas adversidades climáticas em várias regiões do Brasil e pela volatilidade de preços no mercado, o presidente da Acrifor está otimista com a possibilidade de trazer tecnologias, novos conhecimentos e alternativas para produtores e empresas.

“Além de fazer negócios, o que é de praxe em feiras, eles encontrarão no evento o melhor lugar de compartilhamento de experiências, soluções e ideias que beneficiará todos os empreendimentos rurais da nossa região, o que é indispensável no enfrentamento dos desafios do setor neste momento”, defende Sabino.