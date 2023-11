Filme de Lázaro Ramos é alvo de boicote por bolsonaristas | A TARDE

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) estão utilizando as redes sociais para provocar um boicote ao filme Ó Paí, Ó 2, dirigido pelo ator Lázaro Ramos. O motivo seria o apoio do profissional ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições de 2022. Neste sábado, a hashtag #BoicoteLazaroRamos apareceu entre os assuntos mais comentados do Twitter.

O termo passou a ser impulsionado pelo bolsonarista Enzo Momenti. Candidato a deputado estadual em São Paulo pelo Pros, ele afirmou em vídeo que gostou do primeiro filme, mas que não poderá assistir ao segundo.

"Eu assisti Ó Paí, Ó 1 e adorei. Ri muito, Lázaro é divertidíssimo. Mas pra que se envolver com o ‘Dilmo’? Agora não vou poder assistir a continuação, vou boicotar. A culpa é toda sua. É mais um que lacrou um monte e agora quer seu dinheiro capitalista para o filminho dele", afirmou em um vídeo que foi distribuído nas redes sociais.

Na noite desta sexta-feira, Lázaro Ramos publicou a imagem de um desenho animado rindo, onde ironizou a manifestação bolsonarista. A produção tem estreia prevista para acontecer no dia 23 de novembro, nos cinemas.