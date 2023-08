Jerônimo autoriza mais R$ 2,5 mi para o programa Faz Atleta

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) autorizou uma suplementação de R$ 2,5 milhões em recursos do Governo do Estado para o programa Faz Atleta, de incentivo ao esporte amador na Bahia. A medida foi publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira, 18.

De acordo com a publicação, ficam destinados, como verba suplementar, para o exercício financeiro de 2023, recursos no valor de R$2.500.000,00 (dois milhões e quinhentos mil reais), a serem aplicados, a título de incentivo fiscal, no âmbito do Programa Estadual de Incentivo ao Esporte Amador do Estado da Bahia - FAZATLETA, na forma da Lei nº 7.539, de 24 de novembro de 1999.