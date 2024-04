Viih Tube e Manu Bahtidão brigam nos bastidores da festa de Lua | A TARDE

O segundo dia da festa de aniversário da Lua Di Felice, filha dos ex-BBBs Viih Tube e Eliezer, terminou em confusão por causa de uma das atrações musicais do evento. Tudo começou no fim da tarde deste sábado, 14, quando a cantora Manu Bahtidão se atrasou por 2h30 e acabou não cantando, como era o combinado. Enquanto Viih disse que a artista perdeu o jatinho que a família Tube reservou para levá-la para São Paulo e não deu explicações do motivo do atraso, Manu afirmou que o erro foi da produção e acusou a youtuber de maltratá-la na festa. A situação foi parar nas redes sociais.

Chateada com a cantora que contratou para animar o aniversário de 1 ano da filha, Viih Tube rebateu a história de que havia ignorado Manu: "Gente, já falei que tudo bem, que já foi! Agora falar que eu ignorei é brincadeira hein?! [risos]. Eu cumprimentei educadamente e fui curtir minha filha. Se ela esperava que eu fosse soltar fogos e babar ovo dela depois de chegar 2h30 atrasada, sinto muito!".

Ainda de acordo com Viih Tube, como a previsão de encerramento do segundo dia do evento era às 19h e Manu Bahtidão chegou às 19h30, ela deu a opção de que ela cantasse por 30 minutos, mas a artista teria se recusado a fazer a apresentação. "A gente falou para ela fazer um show um pouco mais curto [...], ela decidiu ir embora, acredito que porque ela tinha um outro show depois".

Manu decidiu se desculpar publicamente e seguiu afirmando que fez de tudo para chegar a tempo ao resort onde a comemoração está sendo realizada. "Peço desculpas a todos por não ter conseguido me apresentar no aniversário dessa criança linda!

Deus me conhece e sabe que eu jamais faria algo pra prejudicar alguém, tudo que fiz foi tentar, eu tentei até o meu último momento! Todas as medidas estão sendo tomadas juridicamente", escreveu.

Manu Bahtidão dá a sua versão sobre o atraso

Depois que o caso se espalhou e Manu Bahtidão começou a ser 'cancelada' na internet, a cantora do hit 'Daqui pra sempre' resolveu contar a sua versão sobre o atraso em uma entrevista ao Leo Dias.

"Às 21h de sexta-feira, 12, o Monteiro [funcionário recém contratado que ficou responsável pela logística de Manu para o evento de Viih Tube] falou que o jato que ele tinha contratado, e que a Viih Tube pagou, não ia poder mais vim e que estavam tentando um outro avião e eu falei: 'Beleza, pois vamos aguardar', e quando foi 3h da manhã, quando acabou meu show nada de resolver, então ele falou que já tinha arrumado um outro avião para gente ir para São Paulo e que quando terminasse o show era para gente ir para o hangar”, disse Manu.

Bahtidão disse que foi para o local em que o avião iria partir no horário combinado, mas "não tinha ninguém lá, não tinha avião, o piloto não atendia, o produtor, que é o Monteiro, também não respondia". Ela também disse que estava cansada e preferia cancelar sua participação no evento e devolver o dinheiro do jatinho alugado, que foi R$ 160 mil.

Porém, no sábado, ela teria sido informada que tudo estava resolvido e decidiu ir para a festa: " Quando acordei 12h, meu marido avisou que arrumaram o avião e íamos decolar às 13h e que tinha dado tudo certo, que a Viih não queria que cancelasse. Ai eu vi as mensagens da Viih Tube falando: 'Poxa, Manu! O que aconteceu? Como vai ficar?' e eu respondi que já tinha mandando devolverem o dinheiro dela, só que já estava marcado para decolar às 13h, nisso ela não me respondeu mais, liguei e ela também não me atendeu, então eu entendi que o Monteiro já tinha falado com a produção dela, já tinha resolvido e estava tudo certo".

Foi aí que tudo deu errado, porque como a viagem de avião comum dura mais do que a de jatinho, o atraso aconteceu. Ela ainda levou um tempo para chegar ao local da festa, que é afastado, por ser um resort. Depois de se arrumar e trocar de roupa, ela se encontrou com Viih Tube, que teria sido "seca" e a deixou decepcionada.

Ela foi avisada pela assessora da ex-BBB que só poderia cantar por meia hora e se chateou: "'Olha, a Viih pediu para te avisar que você só precisa cantar 30 minutos' e eu falei: 'como assim? Pois fale para ela que se ela não quiser que eu cante eu posso ir embora'. Eu viajei 4 horas, tive toda uma despesa para estar aqui, nem comer eu comi hoje. Então eu virei para o meu marido e falei: 'Anderson eu quero ir embora. Eu não estou bem, não estou feliz, eu não estou bem para entregar o meu melhor. Eu não vou ganhar nada cantando aqui'. Ninguém veio falar comigo, eu dei meia volta e fui saindo e veio uma assessora e ficou falando: 'Você está precisando de alguma coisa?' e eu disse 'Não, eu só quero ir embora'", finalizou.