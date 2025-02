Ascon garante tranquilidade a moradores e visitantes de Guarajuba

São cerca de mil câmeras nas áreas e condomínios - Foto: Divulgação

Apaixonado por Guarajuba desde que a conheceu, o servidor público aposentado, Paulo José Rocha Lima, 72 anos, não poupa elogios: “É um lugar com a qualidade de vida maravilhosa”. Há três anos, ele investiu em uma casa na região. Natural de Aracaju, capital sergipana, Paulo Lima comemora a expansão e chegada de novos serviços, e a possibilidade de resolver todas as suas demandas sem precisar sair do conforto e segurança do bairro.

“Guarajuba, hoje, está de vento em popa. O comércio aumentou, a nossa infraestrutura de saúde [também], fora os projetos que estão em andamento. Nem em Salvador eu estou querendo ir mais, aqui já supre”, garante Paulo. “Aqui é segurança absoluta, você vê um índice de criminalidade zero. É um lugar que dá liberdade para caminhar. Eu, por exemplo, faço ciclismo”, emenda.

A opinião é compartilhada pelo aposentado José Mário, 63 anos, que já frequenta Guarajuba há 40 anos, desde o tempo em que não tinha calçada e os moradores colocavam cadeiras na frente das casas para conversar, “quando Luiz Caldas ainda tinha casa no bairro” e as reuniões de condomínio eram feitas na residência do saudoso síndico João Fonseca. “A segurança já existia desde aquela época”, relembra. E esse foi um dos motivos principais que o levaram a comprar uma casa há 15 anos e fixar moradia permanente no bairro.

Os relatos sobre a sensação de segurança e tranquilidade também são confirmados por representantes de meios de hospedagem, corretores e turistas. Este fenômeno altamente positivo - um diferencial significativo da localidade - é resultado do envolvimento dos moradores com a associação do bairro. Para isso, existe muito investimento, planejamento, ações táticas de segurança e tecnologia.

Estratégia vitoriosa

A estratégia de segurança de Guarajuba conta com quase mil câmeras com armazenamento de imagens nos condomínios e nas áreas comuns, aproximadamente 400 pessoas envolvidas na segurança privada, além da comunicação integrada com os 18 empreendimentos que compõem o bairro e as forças de segurança pública.

O planejamento é feito em duas etapas: com a gestão das portarias e segurança 24 horas em todos os condomínios; e por meio do gerenciamento das áreas públicas, também com acompanhamento em sistema de plantão 24 horas.

Atualmente, Guarajuba conta com um moderno equipamento de monitoramento, que inclui 14 totens equipados com câmeras de alta qualidade Full HD, câmeras com leitura de placas de veículos a até 180 km/h e de reconhecimento facial. Tudo isso é acompanhado por uma central de monitoramento exclusiva.

A localização estratégica de Guarajuba garante, ainda, o reforço da segurança através dos serviços do setor, com a instalação da sede da 6ª CIA do Tático Ostensivo Rodoviário (TOR) do Batalhão de Polícia Rodoviária no bairro e de um módulo ligado a 59ª CIPM/Vila de Abrantes, designado para realizar o policiamento ostensivo da orla de Camaçari e adjacências.

A boa fama de Guarajuba tem sido um chamariz para novos empreendimentos e a realização de grandes eventos, aquecendo também o setor de meios de hospedagem, alimentos e bebidas. Segundo a Associação de Moradores de Guarajuba (Ascon), nos dois últimos anos, a quantidade de visitantes ultrapassou 1,5 milhão por mês na alta temporada.

Investimentos

O investimento na estrutura de segurança e na tecnologia chega a R$ 2 milhões por mês, inclindo a mão de obra, e é bancado pela Ascon - ou seja, por todos os associados: 16 condomínios residenciais, quatro empreendimentos comerciais e um hotel.

O monitoramento via sistema de câmeras de vigilância já existe há mais de dez anos em Guarajuba, com uma evolução gradual anual, que inclui melhoria na quantidade e qualidade dos equipamentos.

O principal parceiro da Ascon para o monitoramento é o grupo F&F Comunicações. A 33ª Delegacia, de Monte Gordo, fica uma distância de 500 metros de Guarajuba, e atende ao bairro e a todo o distrito.