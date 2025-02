‘Camaçari pode se tornar grande polo turístico’, projeta Luiz Caetano

Luiz Caetano, prefeito de Camaçari - Foto: Divulgação

Em seu quarto mandato na prefeitura de Camaçari, o sr. manifestou desejo de levar a ‘experiência Guarajuba’ para todo o município, considerando que a localidade é referência em planejamento, organização, segurança e serviços públicos. Em que consiste esse projeto municipal?

Em pouco mais de 30 dias de governo, já estamos colocando em prática o nosso projeto maior de devolver Camaçari à sua população, começando com a resolução dos principais problemas nas áreas estruturantes. São ações concretas nas áreas da saúde, infraestrutura, educação, serviços públicos. E isso tudo tem ocorrido a partir da escuta da comunidade, da conexão direta com quem vive aqui. A nossa meta é resgatar Camaçari do limbo em que ela foi deixada, dando destaque e valorização às potencialidades que nós temos: nossa gente, o Polo Industrial, o comércio, o turismo. Camaçari é uma cidade com extensão territorial maior do que Salvador e nós precisamos pensar grande, atrair cada vez mais investimentos do setor industrial, habitacional, de serviços e comércio. Este é o nosso projeto de governo: transformar Camaçari em uma referência para a Bahia e para o Brasil.

Em relação à segurança, um dos pontos que moradores e visitantes de Guarajuba mais enaltecem, como pretende tratar a questão para que a população de Camaçari e turistas se sintam mais seguros?

Primeiro, é seguir no diálogo direto com o governo do estado e a Polícia Militar da Bahia, como já estamos fazendo. Recentemente, por exemplo, foi inaugurada em Camaçari a sede do Esquadrão de Motociclistas Fênix, que vai atender ao município e outras cidades da Região Metropolitana. Este é um dos quatro instalados em toda a Bahia. Isso revela nosso potencial de organização e o comprometimento com a segurança pública. Temos inúmeros desafios e sabemos que a segurança se faz junto com o investimento em efetivo, mas também com um olhar voltado à promoção de uma educação de qualidade, cultura, lazer e programas sociais.

O sr. falou que uma das prioridades é promover saúde pública humanizada. Qual é o ponto de partida para isso? Que empreendimentos deverão ser criados ou expandidos na cidade e que localidades serão contempladas?

Que fique aqui registrado que, infelizmente, assumimos um município com a saúde pública praticamente no estado de calamidade. O primeiro passo foi vistoriar e traçar um diagnóstico da saúde pública de Camaçari. Nós pegamos o setor na UTI e em poucos dias já estamos conseguindo melhorar esse cenário, com reabastecimento de remédios nos postos de toda cidade; abertura da UPA dos Phocs - que foi inaugurada às pressas dois dias antes do segundo turno das eleições pela antiga gestão -, novas ambulâncias do Samu conquistadas junto ao governo federal; e retomada dos exames e das cirurgias eletivas, dentre outras coisas. Já estamos também providenciando a reestruturação da Unidade de Saúde de Monte Gordo, que foi deixada em um estado deplorável, e ainda na orla, teremos uma nova UPA em Vila de Abrantes, cuja licitação foi anunciada pelo governador Jerônimo Rodrigues. Em breve, teremos ainda uma nova Policlínica Regional, que está sendo construída pelos governos federal e estadual. A prefeitura vai ajudar no custeio e na operação. Esse equipamento contribuirá muito dentro do nosso projeto de qualificação da saúde, com oferta de exames de um modo geral, núcleo de atendimento às mulheres vítimas de violência e cirurgia ambulatorial. Esse é o resultado de um tripé que tem dado certo: município, Estado e a União juntos.

O litoral de Camaçari recebe grande número de turistas na alta estação. Em relação às opções de cultura, lazer e entretenimento, quais investimentos serão realizados no seu governo visando beneficiar a população e atrair mais visitantes?

Nós precisamos e vamos dar o devido reconhecimento ao potencial turístico que Camaçari tem, principalmente nos 42 km de praia. Isso já começa com a realização, mesmo diante do orçamento apertado, do nosso tradicional ciclo de lavagens, que se encerrará em março com a festa em Arembepe. Este é um caminho para fortalecer a nossa memória e as manifestações culturais, atrair turistas, movimentar o comércio local. Queremos também atrair investimentos no setor hoteleiro e de serviços, tornar Camaçari uma verdadeira opção não só de passeio, mas de hospedagem. Vamos investir, cada vez mais, na cultura e nos artistas locais, recuperando nossos equipamentos: o Teatro Alberto Martins e o Teatro Cidade do Saber. Trazendo eventos para as praças públicas, teremos o Camaforró. A palavra de ordem é reconstruir Camaçari em todos os seus setores. Não há dúvida de que Camaçari possui todas as condições para se tornar, em pouco tempo, um grande polo turístico do nosso estado.

Que obras de qualificação e urbanização estão engatilhadas e que localidades serão contempladas inicialmente?

É preciso considerar que assumimos o governo há pouco mais de 30 dias. Então, essa fase inicial é muito voltada para diagnóstico e cuidar das demandas mais emergenciais. Mas, em breve, teremos um pacote de obras e aí sim, poderemos dar todos os detalhes.

De que forma a parceria com os governos estadual e federal vai ajudar Camaçari a se tornar uma cidade mais bonita e segura, economicamente mais forte e ainda mais atraente para o turismo?

Esta é uma parceria que já está trazendo frutos para Camaçari. Nos últimos oito anos, mais de R$ 1 bilhão foi investido em nossa cidade pelo governo do estado. Só na área da saúde tivemos a entrega de novas ambulâncias, a construção da Policlínica Regional, a construção da maternidade, a reforma do Hospital Geral. Estamos discutindo a obra do hospital municipal. Na educação, o resultado é a conquista de novas escolas de Ensino Médio de grande porte na sede e na orla. Diga-se de passagem, algumas das escolas mais modernas da Região Metropolitana, hoje, estão situadas em Camaçari e foram construídas pelo governo estadual. Na habitação, temos novos residenciais do Minha Casa, Minha Vida previstos. No setor industrial, a articulação do governo federal e governo estadual resultaram na vinda da BYD para o lugar onde operava a Ford. Para o turismo, também estamos buscando investimentos e a ideia é trazer eventos de diversas modalidades e investir pesado em qualificação de mão de obra e apoio aos empreendedores da área. É tanta coisa que até falta à memória. Mas tudo isso é reflexo do diálogo direto, alinhamento e objetivo dos governos, que é cuidar de gente.