Da mobilização de um grupo de católicos da comunidade, surgiu a Capela Sagrada Família

Dedicação dos fiéis faz da capela um atrativo turístico forte do bairro - Foto: @PATMGUERRA / Divulgação

Em uma praça arborizada de Guarajuba, com jardim muito bem cuidado, uma estrutura com paredes de vidro e um ambiente acolhedor chama atenção. É a Capela Sagrada Família, construída com a contribuição dos fiéis católicos. Este é o ponto de encontro das famílias, onde a convivência comunitária do bairro se faz mais forte. Tudo começou com um grupo de fiéis rezando o terço em um quiosque e, com o tempo, o local se transformou em uma capela dedicada da Igreja Católica.

“São muitos milagres, muitas graças de Deus que acontecem aqui. Virou um ponto de encontro, e hoje, ver as pessoas chegando é emocionante. Nós já passamos por momentos de milagres, já houve muitas conversões”, comemora a economista Núbia Neves, coordenadora da capela.

Emocionada, ela descreve o dia em que, durante uma tempestade, faltou luz em todo o bairro, e a capela foi o único lugar que permaneceu iluminado em Guarajuba. “Eu digo que esse é um lugar muito iluminado, o olhar de Deus parou aqui, e Ele usou da mãe dele, Nossa Senhora, para inspirar a gente”, afirmou.

A capela também é o lugar preferido de Maria Aparecida, que há nove anos é zeladora do local. “É um ambiente sagrado. Um lugar que me faz bem, e tudo que eu faço aqui é com muito carinho, com muito amor”, reforçou.

A dedicação dos fiéis fez da capela também é um atrativo turístico. Visitante de Brasília, Luana Oliveira conta que escolheu o local onde iria se hospedar em Guarajuba por causa da capela. “Lá em Brasília, a gente pesquisou um lugar que a gente pudesse frequentar a missa, participar da celebração, e a gente ficou nesse condomínio, principalmente por causa da capela”. Luana aproveitou a estadia em Guarajuba para frequentar as missas, ao lado do marido e do filho.

Localizada no Condomínio Paraíso, a capela fica aos cuidados do padre Luís Carrescia, que está à frente da Paróquia de São Bento, em Monte Gordo. Todo sábado, tem missa ou celebração da palavra e às quinta, a cerimônia da adoração, a partir das 17h. Ao longo do ano, também são celebrados casamentos, batizados, bodas e outros rituais religiosos.