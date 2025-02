Grupo Solução & Cia: Transformando a Gestão Condominial na Bahia

- Foto: Divulgação

O Grupo Solução & Cia, líder de mercado em administração de condomínios no Norte e Nordeste do Brasil, está redefinindo os padrões do setor com inovações tecnológicas e práticas sustentáveis que transformam a experiência de síndicos e condôminos. Com 19 anos de atuação, e mais de 800 condomínios administrados e 187 mil unidades sob sua gestão, a empresa se consolida como referência em eficiência, transparência e modernidade.

Sistema 100% Digital: Agilidade em Tempo Real

O Grupo Solução & Cia implementou um sistema totalmente digital que revoluciona a gestão financeira dos condomínios. Com balancetes interativos, toda gestão e condôminos podem acompanhar, em tempo real todo fluxo financeiro, contábil, e processos administrativos, além de receber alertas automáticos sobre inadimplência. Essa ferramenta não só facilita a tomada de decisões, mas também reduz significativamente o uso de papel, colocando todas as informações na palma da mão.

Conta Digital: Menos Burocracia, Mais Praticidade, Menos Custo

A empresa inovou ao lançar uma conta digital exclusiva para condomínios, que permite pagamentos via PIX, compensação de boletos em D+0 e até a quitação de FGTS, tudo sem custos adicionais. Além disso, os condôminos podem solicitar a segunda via de boletos diretamente pelo WhatsApp.

| Foto: Divulgação

Aplicativo GSCIA: A Solução na Palma da Mão

O aplicativo GSCIA é a central de todas as soluções do Grupo Solução & Cia. Com integração total ao sistema digital e à conta digital, o app oferece funcionalidades essenciais, como acesso a boletos, prestação de contas, comunicados, controle de acesso, reservas de espaços comuns e participação em assembleias online. Além disso, todos os documentos, como atas, convenções e regimentos internos, estão disponíveis de forma organizada e acessível. Tudo isso em um único lugar, promovendo maior transparência, interação e praticidade para síndicos e condôminos.

Frota de Veículos Elétricos: Sustentabilidade em Movimento

Comprometida com o meio ambiente, o Grupo Solução & Cia investiu em uma frota de veículos 100% elétricos. Essa iniciativa não só reduz a emissão de carbono, mas também posiciona a empresa como pioneira em soluções eco-friendly no mercado condominial.

Terceirização de Mão de Obra - Facilities: Controle Total da Operação

No segmento de facilities, o Grupo Solução & Cia se destaca pela gestão operacional integrada, terceirizando todas as funções necessárias, da portaria à limpeza. Com gestão administrativa e operacional, a empresa permite o monitoramento em tempo real decronogramas de atividades, faltas, coberturas e horas extras. O uso de ponto eletrônico digital e a gestão de indicadores via Business Intelligence (BI) proporcionam uma visão estratégica e transparente de todos os processos, garantindo eficiência e qualidade nos serviços prestados.

CondoExpert Bahia: Conhecimento que Transforma

Para promover o desenvolvimento do setor, o Grupo Solução & Cia trouxe o CondoExpert Bahia, um evento que reúne especialistas, síndicos e profissionais para compartilhar conhecimento e boas práticas na gestão condominial. A primeira edição, realizada em 2024, foi um sucesso absoluto, e a segunda edição já está confirmada para 23 de agosto de 2025, prometendo ainda mais inovação e networking para o mercado.

Compromisso com o Futuro

O Grupo Solução & Cia não apenas administra condomínios, mas também cuida de pessoas e do meio ambiente. Com projetos sociais, parcerias com instituições e eventos que movimentam o mercado condominial da Bahia, a empresa reforça seu compromisso com um futuro mais seguro, inclusivo e sustentável.

No Grupo Solução & Cia, cuidamos do que é importante: o seu patrimônio e a sua família

Para saber mais sobre nossas soluções, acesse: https://gruposolucaoecia.com.br/.