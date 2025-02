Guarajuba: ‘case’ de sucesso de servirá de modelo

Secretário de Turismo de Camaçari, Patrício Oliveira - Foto: Divulgação

Com uma frequência superior a 1,5 milhão de pessoas por ano, segundo dados da Ascon, Guarajuba tem se destacado como destino turístico no Litoral Norte e acumula menções positivas nas redes sociais. Ainda não foi dimensionada a movimentação econômica gerada pelo turismo no bairro, mas a ocupação completa nos meios de hospedagem e a intensa procura por casas para locação têm impulsionado a oferta de serviços e a geração de empregos, deixando moradores e investidores bastante otimistas.

O secretário de Turismo de Camaçari, Patrício Oliveira, assumiu a pasta há um mês, mas já vinha acompanhando esse crescimento nos últimos anos como presidente do Conselho Municipal de Turismo de Camaçari (Comtur). “Todos nós aqui na Estrada do Coco somos incentivados por Guarajuba. Ou seja, o padrão que está sendo feito aqui é um padrão que nos inspira a ter a mesma qualidade”, analisa. Oliveira aponta como diferencial de Guarajuba a participação dos empresários e da comunidade nas decisões sobre o bairro. “Guarajuba tem um padrão de qualidade porque tem um empresariado, uma Ascon comprometida, tem os condomínios que cuidam da natureza, que têm os trabalhos sociais”.

O gestor revela que essa experiência bem-sucedida em Guarajuba será levada pela Secretaria de Turismo a outras localidades vocacionadas para o setor, respeitando as peculiaridades de cada uma. Dentre os pontos positivos, ele cita a segurança, os investimentos para o conforto dos visitantes, além da referência internacional trazida pelo programa ambiental Bandeira Azul.

A expectativa do secretário é de que a visibilidade de Guarajuba também incentive a ampliação do turismo em outras localidades da Costa de Camaçari e transforme a região litorânea em novo vetor econômico para o município. “O turismo inclui 571 atividades, segundo a Embratur. A gente responde por 12% do turismo na Bahia - o Litoral Norte, até a divisa com Sergipe. O Polo [Industrial] é importante, mas o turismo também é, porque é o que vai modificar, dar ênfase e elevação na escala social”, avalia Oliveira.