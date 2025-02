Guarajuba é o vetor de crescimento do setor no Litoral Norte baiano

Belezas naturais e segurança são um convite para conhecer Guarajuba - Foto: Divulgação

Uma fazenda de coco, que virou loteamento e hoje é um bairro de referência no mercado imobiliário e vetor para o turismo no Litoral Norte da Bahia. São belas praias, lagoas e uma grande e completa infraestrutura de lazer, comércio e serviços que fazem de Guarajuba um destino promissor e em pleno desenvolvimento, um farol a guiar o crescimento turístico da região ao longo da alta temporada.

É um lugar de grande sucesso para o turismo residencial, com cerca de 700 imóveis disponibilizados para locação. O trade estima em 1,5 milhão por ano o número de turistas no período do verão. Ajudam a atrair visitantes as dezenas de opções de gastronomia, que vão dos bares com drinks da estação e aperitivos aos locais temáticos para jantares e comemorações especiais.

Há dois perfis principais para a ocupação desse paraíso à beira-mar: famílias com idosos e aposentados, que buscam o bairro pela qualidade de vida; e outras com crianças, que querem segurança e valorizam o contato com a natureza para a criação dos filhos.

Situado a 42 Km do Aeroporto de Salvador e a apenas 12 km de Praia do Forte, Guarajuba é um bairro planejado, localizado no distrito de Monte Gordo. Faz parte da Costa de Camaçari, cuja extensão é de 42 km, formada pelos seguintes bairros: Busca Vida, Abrantes, Jauá, Arembepe, Barra de Jacuípe, Guarajuba e Itacimirim. O município faz parte da Região Metropolitana de Salvador.

A origem e o desenvolvimento do bairro têm como base um importante pilar: a Associação de Condomínios e Moradores de Guarajuba (Ascon). A entidade, fundada em 1987, é fruto do pioneirismo e dedicação de um grupo de amigos, sob a liderança do empresário João Fonseca - falecido ano passado –, o maior entusiasta da formação e desenvolvimento integrado de Guarajuba.

Composta por 16 condomínios residenciais, quatro associados comerciais e um hotel, a entidade é responsável pela formação e desenvolvimento do bairro nos moldes atuais, com ordenamento, segurança e infraestrutura. O empresário André Python, presidente da Ascon, descreve a evolução da associação ao longo dos anos.

“A Ascon começou com um trabalho de estruturação dos condomínios da região. Uma segunda etapa foi a integração dos condomínios, e uma terceira evolução foi a expansão do foco residencial para as áreas comuns, com o comércio, ocupação das áreas públicas com as praças e acessos, ampliando a abrangência de atuação”, descreve.

Python vê a Ascon como um elemento vital para o crescimento de Guarajuba, ao garantir condições harmônicas de convivência, apoiar o ordenamento, segurança, turismo e exercer um papel social de integração com o vizinho, Monte Gordo.

Estrutura robusta

A associação administra um bairro com aproximadamente cinco mil unidade habitacionais e em torno de 20 mil moradores (fora da alta temporada) - uma população superior à de muitos municípios baianos.

Guarajuba contou, por exemplo, com planejamento urbanístico definido desde a origem. A estratégia estabeleceu o ordenamento completo do bairro, definindo as áreas para moradia, comércio e locais de preservação ambiental permanente.

O bairro também tem números impressionante em relação a trabalho e renda. São mais de 20 mil empregos diretos e indiretos, que envolvem desde a economia da praia até serviços de saúde, educação e gastronomia, com 80% da mão de obra formada por moradores da região.

Segundo o presidente da Ascon, André Python, os principais fatores para o sucesso desse modelo de gestão são a representação da pluralidade das diferentes visões e a parceria com o poder público. Neste sentido, a entidade atua como um serviço complementar, tendo como parceiros constantes a Prefeitura Municipal de Camaçari, a Promotoria de Meio Ambiente do Ministério Público da Bahia e órgãos ambientais do estado, além das polícias Civil e Militar.