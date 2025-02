Guarajuba se transformou em bairro completo, com grande oferta de serviços

Bairro oferece variedade de produtos e serviços - Foto: Divulgação

Para além da transformação em bairro e da implantação de infraestrutura completa para moradia e comércio, a história de Guarajuba é construída pelas pessoas que lá moram ou passam férias. São depoimentos que resgatam também o legado de amor e dedicação dos pioneiros, que participaram da fundação do primeiro condomínio e lutaram pela chegada de serviços e melhorias estruturais para o o bairro.

Nos discursos emocionados, o saudoso João Fonseca – ‘seu João’ ou ‘doutor João Fonseca’ – é citado com frequência. Os moradores com mais de 30 anos em Guarajuba são unânimes em reconhecer o esforço e a perseverança do engenheiro agrônomo, que enxergou um bairro onde não havia nada.

“O Paraíso [primeiro condomínio da localidade] nasceu organizado. Doutor João Fonseca, com alguns condôminos, inclusive eu e meu marido, fundamos esse condomínio há muitos anos, e Guarajuba cresceu organizada”, relata Conceição Maria Salustiano, a ‘dona Conceição’, de 74 anos.

“Foi uma vivência muito rica de experiências, foi muito bom a gente ter vivido essa evolução toda. E hoje, a gente está vendo que Guarajuba é um lugar que as pessoas estão escolhendo muito pela infraestrutura e tudo que ela oferece”, analisa.

O início não foi nada fácil e exigiu coragem, disposição e resiliência dos pioneiros. Não havia água encanada, as compras precisavam ser feitas em Salvador, e as condições da Estrada do Coco, a BA-099, eram muito precárias.

“Naquela fase inicial, o que se tinha na região eram poucas casas e uma vila de pescadores em uma região distante da capital. E a frequência [de visitantes] muito pequena, além da ausência de serviços básicos, como telefone. Na casa de meu pai, tinha um rádio, a comunicação com Salvador era via rádio, não tinha telefone na época”, relembra o diretor de Relação Institucional da Associação de Moradores de Guarajuba (Ascon), Fábio Fonseca.

Chegada do progresso

As primeiras conquistas do bairro de Guarajuba foram a chegada do abastecimento de água e da telefonia, a duplicação da pista, a implantação de uma delegacia em Monte Gordo, a inauguração da praça principal, em 1992, e além da implantação de uma melhor estrutura para os restaurantes e barracas de praia.

Hoje, Guarajuba conta com um planejamento pautado no crescimento sustentável ordenado, que engloba o bairro todo. São grandes marcas, supermercados de rede, restaurantes badalados, redes de fast food, farmácias, serviços de saúde e muitas opções de lazer e entretenimento.

“O futuro é o litoral. Tem qualidade de vida, proximidade com a capital e uma estrutura crescente”, resume Priscila Sastre, empresária e corretora de imóveis que acompanhou os últimos 15 anos de avanço imobiliário e expansão comercial do bairro. Na avaliação dela, o período da pandemia de Covid-19 ajudou as pessoas a entenderem que Guarajuba é um bairro estruturado para moradia permanente. “Muita gente percebeu que é possível trabalhar e morar aqui mesmo”, constata.