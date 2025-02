Praia, música e manifestações culturais movimentam a alta estação em Guarajuba

Guarajuba Shopping oferece grande variedade de eventos de música e dança ao longo do ano - Foto: Divulgação

Sendo Guarajuba um lugar litorâneo de exuberante beleza natural, não é difícil imaginar que o programa diurno de lazer e entretenimento é se divertir nas praias. A faixa litorânea de Guarajuba, por exemplo, considerada uma das melhores da região, com acesso pela Estrada do Coco, é uma das preferidas para quem busca descanso ou diversão à beira-mar.

Mas ao cair do dia e à noite, as opções de diversão são os barzinhos à beira-mar e os espaços próprios do Guarajuba Shopping, que oferecem atrações musicais e/ou programação infantil, garantindo uma vida social para todas as idades. Há, ainda, os eventos tradicionais que fazem parte da cultura local, como a Lavagem de Guarajuba/Monte Gordo, que acontece a cada janeiro.

Para o lazer praieiro, entre coqueiros e água salgada, os nativos e visitantes têm as opções de curtir trechos como as praias de Alphaville, Caribinho, Scar Reef, Genipabu, Paraíso, Porto e Surf - cada uma com suas características próprias. Há, ainda, o trecho do Vila Galé Marés, onde o mar é mais batido e com ondas, e a Praia dos Corais, onde estão as principais piscinas naturais que atraem as crianças.

O público adulto só fica em casa se quiser tranquilidade ou diversão em família. Quem gosta de balada encontra o ambiente perfeito no trecho onde se encontram os famosos quiosques e restaurantes de Guarajuba, entre eles o Bar do Carlinhos e o Bar do Prefeitinho. Ao final do dia, visitar a vila pode render um passeio descontraído.

Já no Guarajuba Shopping, localizado na Alameda Guarajuba Malls – complexo que abrigar um mix de lojas de varejo, alimentação, serviços médicos, lazer e postos de gasolina, incluindo o Guarajuba Center e o Guarajuba Boulevard –, há uma programação mais arrojada na alta estação.

O Festival de Artesanato pode ser visitada de domingo a domingo, das 17h às 21h, no gramado ao lado do Banco do Brasil, até a primeira semana após o Carnaval. Na mostra, artesãos da região expõem itens exclusivos e feitos à mão, como peças em biscuit, artigos em prata e acessórios infantis, reforçando a importância do trabalho artesanal.

Carnaval das Baianas

Ainda no shopping, no dia 1º de março, a partir das 17h30, será a vez da festividade momesca, batizada de Carnaval das Baianas. A proposta, conforme a gestão do shopping, é reforçar o compromisso com o fomento à cultura e a entrega de experiências de qualidade ao público, com uma programação que combina diversão, cultura e valorização dos talentos locais.

“Gerir um shopping ao ar livre é desafiador. Nosso objetivo é criar uma experiência memorável para os clientes, tornando o espaço um destino de escolha do Litoral Norte para compras, entretenimento e lazer. Um dos principais desafios é criar uma atmosfera aconchegante e acolhedora. Para isso, nós realizamos uma variedade de eventos, incluindo apresentações de música, dança, feiras de arte e promoções especiais, além de parcerias com lojistas e marcas para oferecer experiências exclusivas aos clientes”, ressalta a gerente de Marketing do Guarajuba Shopping, Monique Dultra.

Em um ambiente decorado com a intenção de transmitir a essência do Carnaval tradicional, o Guarajuba Shopping fará uma homenagem às baianas e à cultura local com uma programação diversa, como o Bailinho com Fanfarra, trazendo música ao vivo e diversão; personagens carnavalescos interagindo com os visitantes foliões; e a Penteadeira Carnavalesca, projeto que trará penteados temáticos, pintura estilo timbaleiro e maquiagens especiais.

A folia vai acontecer em frente ao coreto do shopping, com exceção do desfile da fanfarras, que sairá do centro comercial, percorrerá a Alameda Guarajuba Malls, passando pelo Guarajuba Boulevard, e retornando ao ponto de partida.

Lavagem de Guarajuba e Monte Gordo já é tradicional

Quarto grande evento do calendário de festas populares de Camaçari, a tradicional Lavagem de Guarajuba/Monte Gordo celebra e homenageia São Francisco de Assis, padroeiro dos pescadores.

Este ano, o cortejo aconteceu nos dias 25 e 26 de janeiro, percorrendo mais de três quilômetros entre a Praça Central de Guarajuba e a Capela de São Francisco de Assis, em Monte Gordo, tendo na linha de frente as baianas.

Durante a lavagem, os participantes se divertem e também celembram a cultura, a religião e a história das comunidades da orla.

Este ano, participaram grupos culturais do município, como Beira de Rua, Capoeira Feminina Filhas do Vento e Samba Chula Raiz Ancestral, além da Charanga Big Band, da Fanfarra Popular de Parafuso (Fanpop) e do Grupo Contemporâneo de Parafuso.

A programação musical contou com apresentações de cantores e bandas, como Coco Manga, Vira Copos, Arielsen Sanjes – A Leoa, Alex Moreno, Rick do Cavaco, Asas Livres, Pagode do Segredo, G10 & CIL, Lula Louco – Lu Costa, Amante do Samba, Papazoni, Dani Valente, Edy Xote e Oz Bambaz.

Folia em restaurante promete agitar moradores e visitantes até março

Um dos points mais badalados em Guarajuba é o Restaurante e Bar do Prefeitinho, fundado em 1986. Passado o mês de janeiro com uma variada programação musical, a direção do espaço já está planejando o Prefeitinho Folia 2025, que vai acontecer de 27 de fevereiro a 5 de março, sempre a partir das 20h30. Artistas como Di Jair, Lorena Ferraz, Barley e Edu, Damy Monteiro, JP João Paulo e Júnior Moura estão confirmados.

O tradicional espaço é gerido pelo casal Dilmar Pereira e Rejane Cruz, que também está no comando do Prefeitinho Beach. Empreendedor nato, Dilmar conta que se dedica ao estabelecimento desde os 14 anos, juntamente com seus pais, hoje falecidos. “De lá para cá, muitas coisas mudaram, mas as principais foram mantidas, como dedicação, carinho e atenção com todos os clientes, amigos e parceiros”, diz.

Dilmar conta que o nome foi inspirado no apelido dado pela comunidade a seu pai, Manoel do Carmo, porque, na época, ele promovia a ligação entre o então prefeito e a comunidade, levando ao Executivo municipal as principais necessidades da localidade.

“Iniciamos como uma empresa familiar, mas com o passar do tempo, profissionalizamos a mão de obra local e nos tornamos um polo muito importante para a economia, com a geração de mais de 100 empregos diretos e indiretos de pessoas felizes e motivadas em suas atividades, o que proporciona um ótimo atendimento aos nossos clientes”, explica.

O sucesso do Prefeitinho ao longo de quase quatro décadas, acredita Rejane Cruz, se dá também pela tradição da culinária – focada na comida baiana, com receitas de família – e pelo atendimento diferenciado.