Praias de Guarajuba são espaços de terapia para os frequentadores

Guarajuba está no mapa mundial de balneabilidade e preservação ambiental graças ao selo Bandeira Azul, que pode chegar a um total de quatro praias - Foto: Divulgação

A natureza foi generosa com Guarajuba. São 7,5 quilômetros de praias para todos os gostos. As crianças ficam encantadas com as piscinas naturais das praias dos Corais e de Caribinho. Jovens e adolescentes, por sua vez, transformaram em point as praia do Surf e Scar Reef, que reúnem condições ideais para o surf e a prática de outros esportes aquáticos.

Já as praias do Paraíso, Alphaville e Genipabu, com sua grande faixa de areia, são ideais para toda a família. Nestes locais, se concentram os fãs dos esportes na areia e os praticantes de kitesurf.

O agito, os encontros, a música, os drinks e a gastronomia – com opções para todos os gostos – têm como cenário a Praia do Porto, onde estão localizados os restaurantes de Carlinhos e do Prefeitinho, além das famosas e bem estruturadas barracas de praia.

Bandeira Azul

Muito conhecidas pela beleza natural, as praias de Guarajuba também estão no mapa mundial de balneabilidade, infraestrutura e preservação ambiental graças ao selo Bandeira Azul, conquistado pelo sexto ano consecutivo.

“O bairro de Guarajuba, desde sua formação, sempre teve uma consciência ambiental muito apurada. Esse princípio foi mantido pelos moradores e hoje temos isso traduzido em ações como a limpeza das águas, atividades de educação ambiental, limpeza das praias e manutenção da vegetação de restinga. Tudo isso contribuiu para a conquista e manutenção do Bandeira Azul”, explica Joel Pereira, coordenador do projeto no bairro.

A primeira praia a receber a certificação ambiental no Litoral Norte foi a do Paraíso. Mantido desde 2019, o título deve se estender para mais três praias da região: Caribinho, Genipabu e Surf, que atualmente estão na fase de credenciamento para o projeto piloto. Para receber e manter o selo, as praias precisam cumprir 34 requisitos exigidos pelo júri nacional do programa. Segundo informações da coordenação nacional do Bandeira Azul, os critérios de avaliação são similares para os mais de 46 países participantes.

Fonte de terapia

Além da qualidade ambiental, as praias de Guarajuba também são fonte de terapia. É onde Enzo Aguiar, 21 anos, um jovem com Síndrome de Down e autismo, fica mais livre e feliz. “Enzo é um autista não verbal, se comunica com poucos sons e não tem noção dos dias da semana. Mas, quando chega o sábado, ele fica mais agitado, é o primeiro a entrar no carro e fica puxando a gente para vir para cá. Se ele pudesse, ficava o tempo todo na água”, revela o pai, o empresário Gilvan Souza. Ele e a esposa, Rosângela Aguiar, afirmam que a estadia em Guarajuba proporciona os melhores momentos do filho.

Guarajuba também é uma experiência de amor e união para a família de Conceição Maria, 74 anos. É frequente uma briga saudável para conhecer outras praias, mas ela fica feliz em ser vencida. “Para a minha família, meus filhos, minha nora, meus netos, praia só a de Guarajuba. Eu ainda chamo para ir em outros lugares, mas eles preferem aqui. Eu acabo aceitando, porque eu conheço as outras, muitas praias eu conheço, mas acabo aceitando a justificativa deles de nem querer ir conhecer”, diverte-se.

Seria possível enjoar desse cenário paradisíaco? A resposta é não para a grande maioria dos moradores. O empresário do ramo automobilístico Cláudio Pinheiro, 67 anos, tem casa em Guarajuba há 25 anos e continua admirando a localidade como na primeira vez em que esteve lá.

“Guarajuba foi o lugar que escolhi para viver no paraíso. Nós temos uma orla com uma passarela fantástica, dois quilômetros de ciclovia, áreas de acesso à praia, chuveiros e a praia, que é fantástica, sempre muito limpa, e hoje nós somos Bandeira Azul”, descreve, com orgulho.