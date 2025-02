Toque de Midas: tudo que o setor imobiliário faz em Guarajuba vira ouro

Condomínio Alphaville chega à quarta etapa com sucesso absoluto - Foto: Divulgação

O mercado imobiliário em Guarajuba vive um momento de grande demanda, especialmente para empreendimentos de alto padrão. A exclusividade dos terrenos e a oferta limitada frente à procura criaram um cenário em que novos lançamentos geram altas expectativa. Assim, as vendas ocorrem em tempo recorde, e os clientes formam listas de espera para garantir unidades, conforme representantes de imobiliárias locais.

Na alta estação, a procura por casas para alugar aumenta, em média, de 100% a 300%, dependendo do perfil do imóvel, sendo que os mais desejados são os que dispõem de piscinas privativas, área gourmet e localização privilegiada. As regiões mais buscadas para o veraneio são as mais próximas à praia, principalmente os condomínios à beira-mar, como o Paraíso e o Costa Smeralda.

O cenário altamente aquecido, de acordo com o sócio da Litoral Bahia Imobiliária, Ismael Rabelo, reflete a confiança no mercado e o desejo crescente por imóveis na região. “Como exemplo, cito o Alphaville Guarajuba, que tivemos as fases 1, 2, 3 com 100% dos lotes vendidos, e a etapa 4, que foi lançada em dezembro e, hoje, está em torno de 75% vendida, restando os últimos lotes disponíveis para venda”, pontua.

Sua imobiliária, que também tem à frente Priscila Sastre, “é a campeã de vendas” desse empreendimento. “Em todas as etapas, tivemos mais compradores do que lotes, principalmente das faixas à beira-mar. Um dos motivos é que não temos mais grandes áreas para desenvolvermos empreendimentos parecidos e quem está aproveitando e comprando agora, certamente terá um retorno garantido no futuro, porque serão os últimos com essas características de lotes lançados em Guarajuba”, avalia.

Guarajuba ganhou dois lançamentos recentes - Alphaville 4 e Residencial Bougainville - , que agora se somam aos 16 condomínios residenciais existentes.

O engenheiro civil e diretor de Relações Institucionais da Associação de Condomínios e Moradores de Guarajuba (Ascon), Fábio Fonseca, observa que do início da pandemia de Covid-19, em 2020, para cá, o setor imobiliário local vem se valorizando cada vez mais. Diante desse crescimento, ressalta, o lugar vem atraindo empresários da hotelaria e do comércio, especialmente nos ramos de resort, bar e restaurante, além de clínicas médicas e veterinárias.

Naquele período de isolamento social por conta do coronavírus, muita gente optou por morar em Guarajuba, que consolidou sua projeção nacional com o resort Vila Galé Mares e outros luxuosos empreendimentos hoteleiros.

“Essas pessoas foram ficando e, após dois anos, perceberam que morar aqui é sinônimo de qualidade de vida diferenciada. Perceberam também que não é longe da capital e que o lugar tem tudo. Então, a experiência de morar em Guarajuba fez com que as pessoas desistissem de voltar para Salvador”, relata Fonseca. No pós-pandemia, acrescenta, “a demanda voltou ao seu constante normal, refletindo a evolução gradual da região, demonstrada pelos novos lançamentos, todos sucessos de venda”.

Atrativos não faltam

O crescimento do setor imobiliário em Guarajuba pode ser atribuído a vários fatores, de acordo com Ismael Rabelo. “É o único bairro planejado em todo o Litoral Norte, onde temos uma associação forte de condomínios, a Ascon, que faz um papel essencial na organização e no ordenamento da região, complementando os serviços que o poder público não consegue oferecer, como a segurança privada. A melhoria da infraestrutura, através de uma grande obra da prefeitura, melhorando a praça e as vias de acesso, também contribuiu para o crescimento imobiliário local”, enumera.

Além disso, complementa, a proximidade com Salvador e o aeroporto e a qualidade de construção dos condomínios fechados, com suas áreas de lazer completas e acesso às praias, tornam a região atrativa tanto para investidores quanto para moradores. “Por fim, a pandemia impulsionou a busca por espaços amplos e integrados à natureza, reforçando a demanda”, pontua.

Para ‘nativos’ ou moradores temporários, as vantagens de residir em Guarajuba não se resumem à tranquilidade do lugar. O fato de ser um bairro planejado e, consequentemente, ter um crescimento urbanístico ordenado e a segurança eficiente feita pela Ascon, é apontado como um é tanta que há quem chegue ao local apenas para passear e seja fisgado pelo encantamento do ambiente. Estes não voltam mais para seu local de origem.

É o caso de Sandra Campos, que há 25 anos chegou em Guarajuba como visitante para passar um fim de semana e, dois anos depois, virou residente e empresária local. “Morar aqui significa, primeiramente, qualidade de vida, com segurança e bem-estar. Guarajuba é um bairro planejado, muito bem organizado, em que todos primam inicialmente pela segurança. Contamos, ainda, com o apoio logístico do Shopping Guarajuba, que nos oferece restaurantes, lojas e afins. Temos tudo que precisamos aqui para nosso dia a dia, como farmácias, padarias e uma praia organizada e segura para nosso banho de mar matinal. Morar aqui é um privilégio de quem pode escolher viver em um verdadeiro paraíso”, declara a dona da Pousada Planeta Guarajuba. “Conseguir trabalhar e morar em um dos melhores bairros planejados do País, que é a nossa Guarajuba. Meus hóspedes vão embora desejando voltar um dia para aqui morarem”, acrescenta a hoteleira.

Casa de veraneio dá lugar à primeira residência

O sócio da Litoral Bahia Imobiliária, Ismael Rabelo, conta que o perfil dos compradores em Guarajuba está mudando. “Antes, predominavam os imóveis para veraneio, mas, nos últimos anos, houve um aumento significativo de pessoas adquirindo imóveis como primeira residência. Muitos buscam uma qualidade de vida melhor, com proximidade ao mar e segurança”, relata.

No entanto, diz Rabelo, “os imóveis para veraneio ainda têm uma participação expressiva, especialmente entre investidores que desejam explorar o mercado de aluguel de temporada”.

Na parte comercial, complementa o empresário, chegaram diversas novas empresas, e o movimento neste verão, segundo ele, foi o melhor dos últimos anos. “Inclusive, temos prevista a instalação de um hospital privado, com atendimento de urgência e emergência, e de escolas privadas na região, trazendo os últimos requisitos para, realmente, Guarajuba virar um destino de moradia de alto padrão”, projeta.

Já público que aluga casas na alta estação é, em geral, composto de famílias e grupos de amigos que buscam lazer, conforto e segurança. “Há também um fluxo significativo de turistas de outras cidades, de outros estados, como São Paulo, Brasília, Minas Gerais, e até de outros países, a exemplo de Portugal”, ressalta Ismael Rabelo.

Os valores de aluguéis de temporada em condomínios variam de R$ 1 mil a R$ 15 mil, a diária, dependendo do porte da casa e da sua localização.