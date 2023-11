A Semana Mundial dos Oceanos | A TARDE

O World Ocean Week 2023 (WOW) e o Fórum Internacional dos Oceanos de Xiamen, realizados entre 9 e 15 de novembro, acompanhados pelo WWI, na cidade de Xiamen, província de Fujian, no leste da China, abordam o tema “Novo Motor de Desenvolvimento Azul para a Comunidade Marítima com um Futuro Compartilhado”.



Na mesma semana, o Brasil comemora o Dia Nacional da Amazônia Azul, 16 de novembro, na bicentenária Associação Comercial da Bahia - sediada na Capital da Amazônia Azul - mostrando o Planejamento Espacial Marinho (PEM), elaborado com apoio do BNDES e da Comissão Interministerial de Recursos do Mar (CIRM), coordenada pela Marinha, revelando o potencial desse território molhado nacional de 5,7 milhões de km2, onde a economia do mar movimenta cerca de R$ 2 trilhões por ano, valor equivalente ao movimentado pelo agronegócio.



A China, também interessada nos ativos naturais brasileiros, inclusive nos potenciais da Amazônia Azul, avança nos debates de políticas oceânicas globais, tecnologia, tomadas de decisão e ação, com o objetivo de fornecer uma plataforma de cooperação e intercâmbio para os governos das cidades costeiras, círculos de ciência e tecnologia marinha, organizações internacionais e intergovernamentais, empresas e instituições relacionadas com o mar em todo o mundo.



Promovendo a indústria marítima global e a utilização sustentável dos recursos marinhos, a China está empenhada em programas de cultura marinha, com ampla participação, aumentando a consciência pública, reunindo o mundo no WOW, integrando fóruns oceânicos, exposições temáticas oceânicas e atividades culturais.



Durante o fórum, o embaixador Peter Thomson, enviado especial do secretário-geral da ONU para o Oceano, fez um discurso intitulado "Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU para o Oceano: Processos, Desafios e Ações Globais".



Organizado conjuntamente pelo Ministério dos Recursos Naturais da República Popular da China, pelo Governo Popular Municipal de Xiamen, pela Universidade de Xiamen, pelo PNUD China e pelas Parcerias em Gestão Ambiental para os Mares da Ásia Oriental (PEMSEA), o WOW 2023 consiste em três partes: fóruns oceânicos, exposições oceânicas e atividades de carnaval oceânico, com mais de 40 atividades online e offline.



Durante a cerimónia de abertura, foram lançados o “Índice de Desenvolvimento dos Oceanos da China 2023”, o “Índice de Capacidade de Desenvolvimento Costeiro Sustentável para os Países ao Longo da Rota da Seda Marítima 2023” e da “Iniciativa Cidadã Azul”.



O Índice de Desenvolvimento dos Oceanos avalia o desenvolvimento dos oceanos da China de 2016 a 2022, abrangendo o desenvolvimento econômico, a sociedade e os meios de subsistência, a inovação científica e tecnológica, o ambiente ecológico, a utilização de recursos, a abertura e a gestão abrangente.



O Índice de Capacidade de Desenvolvimento Costeiro Sustentável para os Países ao Longo da Rota da Seda Marítima avalia a capacidade de desenvolvimento costeiro sustentável dos países.



A Iniciativa Cidadão Azul visa a reforçar a orientação política em matéria de inovação e apoiar o crescimento e o desenvolvimento dos cidadãos azuis através de diversos planos, projetos e atividades. No evento, são também lançados o Programa Digital de Habitats Típicos de Mar Profundo e o 14.º Concurso Nacional de Conhecimento dos Oceanos.



Sede do WOW, a cidade de Xiamen – que está em contato, por meio da Associação Comercial da Bahia, com Salvador e a Baía de Todos os Santos, Capital da Amazônia Azul – partilhou a sua experiência na construção do Parque Industrial Marinho de Alta Tecnologia de Xiamen, fornecendo um exemplo para o desenvolvimento sustentável da economia oceânica.



Desde 2005, a Semana Mundial dos Oceanos é realizada em Xiamen, atraindo mais de 2 milhões de visitantes e participantes, incluindo especialistas de 130 países e representantes de cerca de 20 organizações internacionais. Dada a relevância da economia do mar e as possibilidades de cooperação entre os parceiros Brasil e China, os organizadores do fórum estão sendo convidados para realizar um capítulo do WOW, em 2024, com o tema “Novo Motor de Desenvolvimento Azul para Brasil e China, um Futuro Compartilhado”, na Capital da Amazônia Azul.



*Eduardo Athayde é diretor do WWI no Brasil e membro da Comissão de Economia do Mar da Associação Comercial da Bahia. [email protected]