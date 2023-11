ABNT lança publicações ISO sobre mudanças climáticas em português | A TARDE

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) está disponibilizando gratuitamente, em português, duas publicações da International Organization for Standardization (ISO) que tratam da mitigação e adaptação às mudanças climáticas - uma das principais ameaças à humanidade e ao planeta. São elas:



- ISO Brochura 1:2023: Adaptação às mudanças climáticas



As mudanças climáticas globais já tiveram efeitos observáveis no ambiente e a humanidade deve se preparar e se adaptar para sobreviver. As normas ISO têm como objetivo ajudar as organizações e comunidades a tornarem-se resilientes às alterações climáticas. A publicação apresenta a série ISO 1409x, concebida para avaliar os impactos das alterações climáticas e implementar medidas para uma adaptação eficaz.

- ISO Brochura 2:2023: Mitigação das mudanças climáticas

As mudanças climáticas são a maior ameaça que a humanidade e a biodiversidade enfrentam. As normas ISO visam à redução das emissões de gases de efeito de estufa (GEE), especialmente dióxido de carbono (CO2). A publicação descreve as normas da série ISO 1406x e como estas contribuem para a transição para uma economia de carbono zero.

Nos materiais, estão normas, procedimentos e parâmetros para:

- Ajudar a cumprir os limites estabelecidos para as emissões de gases de efeito estufa;

- Promover o uso de energias renováveis e tecnologias sustentáveis;

- Proteger os ecossistemas e a biodiversidade;

- Preparar as comunidades para os impactos das mudanças climáticas.

A ABNT, alinhada com os objetivos da ISO, foi um dos organismos de normalização pioneiros no mundo a se comprometer com o desenvolvimento de normas para enfrentar as mudanças climáticas, criando o Plano de Ação Climática (ABNT/PAC).

As brochuras estão disponíveis no ABNTCatálogo (Clique Aqui).

