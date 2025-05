Colchões podem estar expondo crianças a produtos químicos enquanto dormem

- Foto: Reprodução

Os colchões infantis podem estar liberando substâncias químicas associadas a danos cerebrais, de acordo com uma nova pesquisa – uma descoberta que levanta sérias preocupações sobre a segurança dos jovens em seus próprios quartos.

Liderada por uma equipe da Universidade de Toronto, a pesquisa mediu concentrações químicas nos quartos de 25 crianças com idades entre 6 meses e 4 anos, além de analisar 16 colchões recém-adquiridos em busca de assinaturas químicas. Os pesquisadores buscavam compostos orgânicos semivoláteis , ou SVOCs, incluindo substâncias usadas para melhorar a durabilidade de colchões e a resistência ao fogo. Esses SVOCs já foram associados a problemas como asma infantil e problemas cognitivos .

Os pesquisadores estudaram produtos químicos liberados por colchões novos. Os pesquisadores dizem que é preocupante que muitos colchões contenham produtos químicos que podem prejudicar o cérebro das crianças. "O sono é vital para o desenvolvimento do cérebro, principalmente de bebês e crianças pequenas", afirma a química ambiental Miriam Diamond, da Universidade de Toronto.

"Este é um alerta para fabricantes e formuladores de políticas para garantir que as camas dos nossos filhos sejam seguras e promovam o desenvolvimento saudável do cérebro." Mais de duas dúzias de tipos de SVOC foram detectados nos quartos das crianças, com concentrações mais altas nos microambientes de sono (SMEs), que incluem o colchão, a roupa de cama e quaisquer brinquedos na cama .

A equipe também analisou produtos químicos presentes nos quartos. Em testes com novos colchões, a equipe também conseguiu simular como o calor e o peso do corpo poderiam aumentar as emissões químicas. A pesquisa não chega a quantificar especificamente o risco para as crianças. Simplesmente ainda não sabemos o suficiente sobre como os produtos químicos podem interagir, com que facilidade podem entrar no corpo ou como podem afetar nossa saúde uma vez lá.

O que está claro é que isso é uma preocupação para cérebros jovens e ainda em desenvolvimento. Um dos retardantes de chama, chamado tris(2-cloroetil)fosfato, foi proibido no Canadá, onde o estudo foi realizado.

"É preocupante que esses produtos químicos ainda sejam encontrados em colchões infantis, mesmo sabendo que eles não têm nenhum benefício comprovado de segurança contra incêndio e não são necessários para atender aos padrões de inflamabilidade ", diz a química biofísica Arlene Blum, do Green Science Policy Institute, na Califórnia.

A equipe descobriu que a presença de itens de cama como travesseiros, cobertores e protetores de colchão aumentava a contagem de SVOCs específicos e sugere que os pais limitem essas fontes, assim como os brinquedos. Lavar a roupa de cama dos filhos com mais frequência também pode ajudar a reduzir o risco, afirma a equipe. "Os pais devem poder deitar seus filhos para dormir sabendo que eles estão seguros e aconchegados", diz Blum.

Os autores também pedem que as organizações de padrões de segurança e os fabricantes assumam a responsabilidade, em termos de desenvolvimento e adesão a diretrizes mais rigorosas sobre substâncias seguras. Além de ainda estarem nos estágios formativos de seu crescimento como seres humanos, as crianças passam mais tempo dormindo e respiram mais rapidamente do que os adultos, além de terem a pele mais permeável , o que torna seus ambientes de sono particularmente importantes.

A pesquisa foi publicada na Environmental Science & Technology Letters.

*Eduardo Athayde é diretor do WWI no Brasil. [email protected]