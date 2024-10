Como reconhecer o esgotamento – o que fazer se você for afetado

- Foto: Divulgação

Emily, uma gerente financeira, tem trabalhado 60 horas por semana por vários meses para cumprir prazos. Ela começa a se sentir constantemente exausta, tanto física quanto mentalmente. O trabalho que ela achava envolvente agora parece esmagador, e ela se irrita facilmente com seus colegas. Apesar de trabalhar mais horas, sua produtividade diminui.

Por fim, ela começa a ligar frequentemente dizendo que está doente e pensa em largar o emprego, sentindo que não consegue mais continuar. Emily é uma vítima de burnout. Para 2024, o Dia Mundial da Saúde Mental (10 de outubro) é focado na saúde no local de trabalho, com o objetivo de ajudar pessoas como Emily a reconhecer quando o trabalho está afetando seu bem-estar, para que possam tomar medidas para lidar com isso.

O esgotamento acontece quando as exigências de um trabalho são altas por um longo período e não são compensadas por recursos mentais e físicos suficientes. Nessa situação, as pessoas não conseguem mais se recuperar de seu trabalho exigente. Sua energia é gradualmente drenada, resultando em um estado de exaustão mental, uma atitude cínica e negativa em relação ao seu trabalho, bem como um desempenho em declínio.

Em outras palavras, as pessoas afetadas pelo burnout não são capazes nem estão dispostas a funcionar plenamente em seu trabalho. O burnout pode ocorrer em qualquer trabalho, mas é mais provável em locais de trabalho onde as demandas são altas e os recursos, baixos. É um fenômeno generalizado.

Um relatório da instituição de caridade Mental Health UK afirma que o país está à beira de se tornar uma nação esgotada, com 91% dos adultos trabalhadores entrevistados relatando níveis altos ou extremos de pressão e estresse em algum momento do ano passado. De acordo com o mesmo relatório, 20% dos trabalhadores no Reino Unido até tiraram folga do trabalho devido à saúde mental precária causada pelo estresse no ano passado.

Pesquisas têm consistentemente mostrado que as principais causas do burnout são demandas excessivas e prolongadas de trabalho . Isso inclui, por exemplo, altas cargas de trabalho, insegurança no trabalho, ambiguidade de papéis, conflito, estresse ou eventos estressantes e pressão no trabalho.

O burnout tem consequências severas, principalmente para as pessoas afetadas por ele. O burnout afeta as pessoas de forma diferente, mas mesmo casos leves – que podem durar vários anos – podem levar a uma infinidade de resultados negativos para a saúde.

Isso inclui ansiedade e depressão relacionadas ao trabalho , aumento do risco de doenças cardiovasculares, diabetes tipo 2 , insônia, dores de cabeça e, talvez o mais alarmante, aumento da mortalidade. Pessoas com casos leves de burnout também correm o risco de desenvolver um burnout mais grave, que as manterá afastadas do trabalho por longos períodos.

O esgotamento também é preocupante para as organizações, pois tem um impacto negativo na criatividade, leva a uma maior rotatividade de funcionários, aumento do absenteísmo e baixo desempenho no trabalho. Os sintomas de esgotamento variam de pessoa para pessoa e, às vezes, as pessoas podem nem perceber que estão esgotadas até que não estejam mais apenas cansadas, mas exaustas demais para funcionar.

Pessoas que sofrem de burnout são drenadas de energia e podem ficar sobrecarregadas até mesmo por pequenas tarefas. Elas se distanciam do trabalho, lutam contra a dúvida e desenvolvem atitudes cínicas e negativas em relação ao trabalho ou às pessoas para quem trabalham.

Ao procurar sintomas de burnout, pode ajudar a fazer perguntas a si mesmo como: Você fala principalmente sobre seu trabalho de forma negativa? Você tende a pensar menos sobre seu trabalho e faz seu trabalho quase mecanicamente? Você às vezes se sente enjoado por suas tarefas de trabalho? Há dias em que você se sente cansado antes de chegar ao trabalho? Você costuma se sentir emocionalmente esgotado durante seu trabalho? Você costuma se sentir desgastado e cansado depois do trabalho?

A recuperação e prevenção do burnout precisam ajudar a minimizar as demandas do trabalho que causam exaustão e desengajamento. Por exemplo, reduzir a carga de trabalho e a pressão do trabalho e estabelecer limites claros entre a vida e o trabalho pode ajudar a reduzir as demandas estressantes do trabalho.

Os recursos de trabalho também podem ajudar a mitigar o impacto das demandas de trabalho. Isso inclui coisas como controle de trabalho, ter uma variedade de tarefas, suporte social, feedback de desempenho, oportunidades de desenvolvimento profissional e a qualidade do relacionamento de um trabalhador com seu supervisor. Quando as pessoas têm uma abundância desses recursos, a ligação entre as demandas do trabalho e o esgotamento é bastante reduzida, porque eles ajudam os trabalhadores a lidar melhor com a situação.

A recuperação é possível. Oportunidades de recuperação do estresse relacionado ao trabalho são um recurso de trabalho especialmente importante neste contexto. Recuperação significa que os funcionários têm tempo fora do trabalho, onde podem relaxar e se desligar do trabalho. Isso pode incluir atividades de lazer que permitem que as pessoas simplesmente experimentem prazer sem pressões competitivas.

Pesquisas também mostraram que o job crafting é uma intervenção eficaz para o esgotamento. O job crafting significa que os funcionários fazem pequenos ajustes tanto em suas demandas de trabalho quanto em seus recursos. Os funcionários podem diminuir suas demandas de trabalho tomando medidas para minimizar os aspectos emocionalmente, mentalmente ou fisicamente exigentes do trabalho ou reduzindo sua carga de trabalho.

Por exemplo, isso pode envolver procurar um lugar mais calmo para trabalhar. Eles também podem aumentar os recursos do trabalho ao se envolverem em desenvolvimento profissional, ganhando mais autonomia no trabalho e pedindo apoio, feedback e conselhos a outros. Com o tempo, se envolver em job crafting levará a menos burnout.

As organizações também precisam fazer sua parte para reduzir o burnout. Uma série de estratégias de intervenção, como treinamento de gerenciamento de estresse, abordagens baseadas em mindfulness ou políticas que permitem que os funcionários se desconectem do trabalho fora do horário normal de trabalho são ferramentas úteis para combater o burnout em uma organização.

Michael Koch, Human Resource Management & Organisational Behaviour, Brunel University London e Sarah Park, professora International Business, University of Leicester.

*Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons.