Dispositivo captura umidade do ar e transforma em água potável

Enquanto aguardam pela Codevasf, responsável pelo projeto do Canal do Sertão Baiano (CSB), que fará a transposição do Rio São Francisco para a Bacia do Jacuípe, um dos afluentes do Rio Paraguaçu, que está em situação crítica, os membros do Grupo Canal do Sertão, que acompanham os movimentos do governo federal, vêm observando outros cantos do mundo buscando formas de resolver a escassez hídrica do semiárido.

Pesquisadores da UC Berkeley projetaram um dispositivo portátil comprovado para climas extremos que pode extrair e converter moléculas de água do ar em água potável. Uma das características que o diferencia de outras tecnologias de geração de água limpa é que ele é alimentado inteiramente pela luz solar ambiente e não requer fontes de energia adicionais para funcionar.

Este coletor de água atmosférica usou um material ultraporoso conhecido como estrutura metal-orgânica (MOF) para extrair água repetidamente no local mais quente e seco da América do Norte, o Parque Nacional do Vale da Morte. Esses testes mostraram que o dispositivo pode fornecer água limpa em qualquer lugar, resolvendo um problema urgente, já que as mudanças climáticas agravam as condições de seca.

“Quase um terço da população mundial vive em regiões com escassez de água", lembra o professor de química da UC Berkeley Omar Yaghi, que está liderando o estudo. "A ONU projeta que, em 2050, quase 5 bilhões de pessoas experimentarão algum tipo de estresse hídrico durante uma parte significativa do ano. “Isso é bastante relevante para aproveitar uma nova fonte de água.”

O equipamento também é extremamente eficiente na captação de água, liberando como água potável de 85 a 90 por cento da água que captura como vapor atmosférico. O protótipo colheu até 285 gramas de água por quilo de estrutura metal-orgânica em um dia, o equivalente a um copo de água, e pode ser montado em escalas muito maiores. O MOF pode continuar a operar por muitos ciclos ao longo de muitos anos sem ser reabastecido ou modificado.

Canal do Sertão

Quando conculido, o Canal do Sertão Baiano (CSB) fará a captação de água à jusante da barragem de Sobradinho, onde já estão construídos 22 km de canais e cinco estações de bombeio. Mais 20 km de canal serão construídos, com três estações de bombeamento, e mais um canal de 297 km com fluxo de água por gravidade (sem bombeamentos), chegando na barragem do município baiano de São José do Jacuípe.

A segurança hídrica que será gerada pelo CSB, além do atendimento prioritário e regular à população, impulsiona o desenvolvimento agrícola, social e econômico do pequeno e do grande agricultor, assegurando água a 60 mil famílias da agricultura familiar (50% com propriedades de até 10 hectares), além estações de piscicultura e de ovinocultura, da agricultura familiar, agricultura de precisão, e a mineração da região.

O CSB resolve a maioria dos problemas de abastecimento de água numa região de 44 municípios baianos, atendendo a uma área total de 58.173 km², maior que os estados de Sergipe (21.910 km²) e Alagoas (27.768 km²) juntos. Contatadas, as embaixadas de Israel (que tem 22.145 km² de área territorial), e da Holanda (área de 41.543 km²), avançados em recursos hídricos, energias renováveis e agricultura, organizam missões para conhecer esse imenso e rico território.

Na Bahia, o governo hoje amplia acesso à água para produção no rural baiano. Milhares de famílias agricultoras do rural baiano estão sendo beneficiadas com a implementação de tecnologias sociais de captação e armazenamento de água para produção. A ação é coordenada pelo Programa Água para Todos (PAT), executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR). Até o fim de 2023, estão previstas a implantação de mais 4 mil tecnologias sociais de captação e armazenamento de água para a produção de alimentos e para a dessedentação animal.

