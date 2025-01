Dívida pública, por país, em 2024

Gráfico mostra a dívida pública - Foto: Reprodução

Em 2024, a dívida pública global deverá atingir US$ 102 trilhões, com os EUA e a China contribuindo amplamente para o aumento dos níveis de dívida.

Isso marca um aumento de US$ 5 trilhões somente desde 2023. Olhando para o futuro, os níveis de dívida devem aumentar mais rápido do que o esperado anteriormente, já que as políticas governamentais não conseguem lidar com os riscos da dívida em meio ao envelhecimento da população e ao aumento dos custos com saúde. Indo além, as crescentes tensões geopolíticas podem levar a maiores gastos com defesa, aumentando a pressão sobre os orçamentos governamentais.

Como a maior economia do mundo, a dívida dos EUA continua aumentando, respondendo por 34,6% da dívida governamental total do mundo.

No geral, os pagamentos de juros líquidos sobre a dívida nacional dispararam para US$ 892 bilhões no ano fiscal de 2024. Até 2034, esses custos devem atingir US$ 1,7 trilhão, com custos totais de juros líquidos chegando a US$ 12,9 trilhões na próxima década. Uma montanha crescente de dívidas e taxas de juros mais altas estão entre os principais fatores que elevam os custos de juros líquidos.

A China, que ocupa o segundo lugar no ranking mundial, detém 16,1% da dívida pública mundial.

Nos próximos cinco anos, a relação dívida/PIB da China deve atingir 111,1% do PIB, acima dos 90,1% em 2024. Indo além, autoridades chinesas declararam recentemente que estão preparadas para implementar medidas de estímulo para apoiar a economia se Trump impuser tarifas abrangentes sobre produtos importados da China. Como resultado, a dívida/PIB da China pode aumentar ainda mais rápido do que as projeções atuais.

A Índia, classificada em sétimo lugar no mundo, acumulou US$ 3,2 trilhões em dívidas, um aumento de 74% desde 2019. No entanto, graças ao seu forte crescimento econômico e às políticas fiscais que estão aumentando as receitas do governo, a dívida como porcentagem do PIB deve cair gradualmente de 83,1% em 2024 para 80,5% até 2028.

Na Europa, o Reino Unido acumulou a maior dívida, cerca de US$ 3,65 trilhões, o equivalente a 101,8% do PIB. Isso é muito maior do que a média regional, que fica em 77,4% do PIB em 2024. A Europa tem uma dívida menor em relação ao PIB do que a América do Norte e a Ásia-Pacífico, mas os orçamentos europeus provavelmente enfrentam pressões crescentes olhando para o futuro, devido ao lento crescimento econômico, guerras comerciais e envelhecimento populacional.

Com os governos usando cada vez mais medidas de estímulo para impulsionar a economia, isso representa uma ameaça maior à sustentabilidade fiscal. Para estabilizar as dívidas, o FMI declarou que grandes cortes de gastos e aumentos de impostos são necessários nos próximos cinco a sete anos.

Assim como na América do Norte, a relação dívida/PIB deve aumentar na Ásia, Europa e Oriente Médio.

No geral, a dívida governamental mundial deverá exceder 100% da produção global até 2029, impulsionada por vários países grandes, incluindo EUA, China, Brasil e França, entre outros.

