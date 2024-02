Em meio a crise de confiança, UE lança diretiva contra 'greenwashing' | A TARDE

A pesquisa deste ano do Fórum Econômico Mundial, realizado na semana passada, em Davos, na Suíça, mostrou resultados preocupantes. A confiança pública no governo ocidental, nos meios de comunicação social e nas instituições empresariais é baixa, com a Grã-Bretanha registrando um declínio particularmente acentuado. Até mesmo as organizações não-governamentais estão em apuros: apenas 54% das pessoas dizem confiar nas ONG para dizerem a verdade sobre as novas inovações. Em algo, porém, todos concordam: as questões das alterações climáticas são agora mais dominantes do que nunca.



No curto prazo (nos próximos dois anos), os riscos ambientais acompanham a desinformação, os conflitos geopolíticos e as ameaças cibernéticas como temas que preocupam os delegados do Fórum. Contudo, no longo prazo (nos próximos 10 anos), os temas ambientais ocupam os cinco primeiros lugares na lista de questões que mantêm os integrantes do Fórum acordados à noite.



O Parlamento Europeu deu luz verde final a uma diretiva que irá melhorar a rotulagem dos produtos e proibir a utilização de alegações ambientais enganosas, prática conhecida como greenwashing. Adotada na semana passada com 593 votos a favor, 21 contra e 14 abstenções, a decisão procura proteger os consumidores de práticas comerciais enganosas e ajudá-los a fazer melhores escolhas de compra.



Para conseguir isso, vários hábitos de marketing problemáticos relacionados com o greenwashing e a obsolescência precoce dos produtos serão adicionados à lista da UE de práticas comerciais proibidas. Mais importante ainda, as novas regras visam a tornar a rotulagem dos produtos mais clara e mais confiável, proibindo a utilização de alegações ambientais gerais como “amigo do ambiente”, “natural”, “biodegradável”, “neutro para o clima” ou “eco” sem provas.



A utilização de rótulos de sustentabilidade também será agora regulamentada, dada a confusão causada pela sua proliferação e pela falta de utilização de dados comparativos. No futuro, apenas serão permitidos na União Europeia rótulos de sustentabilidade baseados em sistemas de certificação oficiais ou estabelecidos por autoridades públicas. Além disso, a diretiva irá proibir alegações de que um produto tem um impacto neutro, reduzido ou positivo no ambiente com base em esquemas de compensação de emissões.



Outro objetivo importante da nova lei é fazer com que produtores e consumidores se concentrem mais na durabilidade dos bens. No futuro, a informação sobre garantia deverá ser mais visível e será criada uma nova etiqueta harmonizada para dar mais destaque aos produtos com período de garantia alargado.



As novas regras proibirão ainda afirmações infundadas relativamente à longevidade dos produtos (como a declaração falsa de que uma máquina de lavar irá suportar 5 mil ciclos de lavagem em condições normais), sugestões para substituir prematuramente consumíveis antes da sua vida útil essencial (frequentemente observada com itens como tinta de impressora) e a promoção de itens como reparáveis quando, na realidade, eles não possuem tais capacidades. A diretiva também necessita agora de receber a aprovação final do Conselho. Depois, será publicada no Jornal Oficial e os Estados-Membros terão 24 meses para a transpor para o direito nacional.



Além disso, o braço executivo da União Europeia deverá recomendar uma redução líquida de 90% dos gases com efeito de estufa até 2040, uma meta apoiada por cientistas do clima e criticada pela indústria face aos elevados preços da energia e à crescente rivalidade internacional em tecnologias limpas. A Comissão Europeia planeja apoiar o objetivo em linha com a orientação de seu conselho de cientistas para o clima, de que é o melhor caminho para cumprir o objetivo global do Acordo Verde de zerar a poluição até meados do século.



O plano para a próxima década deverá ser adotado em 6 de fevereiro, marcando a primeira fase de um debate com os Estados-membros sobre como conceber políticas e objetivos futuros. A meta planejada para o bloco de 27 nações, que está legalmente obrigado a reduzir os gases com efeito de estufa em 55% nesta década, afetará todos os cantos da economia e implicaria um risco político significativo ao exigir estilos de vida mais ecológicos dos consumidores e mais restrições às empresas e à agricultura.



Uma nova componente fundamental do objetivo para 2040 serão as remoções de carbono, incluindo tecnologias como a captura direta do ar ou o sequestro de carbono por agricultores e silvicultores. A UE sinalizou que este elemento poderia representar cerca de 10% da meta e ainda não decidiu qual será a proporção de remoções no âmbito do plano. A Europa quer ser um líder global na mudança verde, um objetivo cada vez mais desafiador quando se depara com o pacote climático histórico do Presidente dos EUA, Joe Biden, e com a concorrência da China em tecnologias hipocarbônicas e materiais críticos.



O bloco ainda enfrenta os efeitos de uma crise energética desencadeada por um corte no fornecimento de gás natural da Rússia após a guerra na Ucrânia. Embora os preços de referência da energia na Alemanha, a maior economia da região, tenham diminuído dos máximos registados em 2022, ainda são mais do dobro dos níveis observados antes da guerra.



