Embaixada americana participa de seminário de educação em Salvador

Uma equipe de Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, liderada por Sylvie Young, responsável por engajamentos regionais, participou da 60ª edição do seminário “Unindo vozes, abraçando as diferenças”, direcionado à comunidade de profissionais de ensino da língua inglesa de escolas públicas e privadas, como parte das ações desenvolvidas pela Associação Cultural Brasil Estados Unidos (Acbeu) dentro do ODS 4 (Educação de Qualidade), integrante dos 17 Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS/ONU),

“As visitas da Embaixada e Consulados dos EUA são realizadas com o objetivo de fortalecer as nossas ações e aproveitamos essas oportunidades para alinhar estratégias e recursos para projetos de intercâmbio cultural", informa o superintendente da Acbeu, Ticiano Cortizo. “Estamos traçando os rumos extramuros, levando a Acbeu para os municípios, com o apoio dos governos estadual e municipais e da Embaixada Americana”, afirma o presidente do Conselho Deliberativo da Acbeu, Durval Olivieri.

Estimulando a expansão dos ODS na iniciativa pública, a Acbeu, em parceria com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia (SEC), realizou em maio o Fórum ODS/ESG - Inovando na Educação, reunindo gestores e professores de todo o Estado. Junto com Tribunal de Contas do Estado da Bahia (TCE), Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM), e a Procuradoria Geral do Estado da Bahia (PGE), a Acbeu também promoveu o encontro de “Modernização da Educação no Brasil: ODS na Gestão da Educação”, ministrado pelo professor Luiz Roberto Liza Curi, presidente do Conselho Nacional de Educação.

Estabelecida há 82 anos, a Acbeu é uma instituição sem fins lucrativos, de utilidade pública e tem como objetivo promover o desenvolvimento socioeconômico e cultural das cidades onde atua.

