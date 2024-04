Energia solar supera o carvão no Texas | A TARDE

Sempre que os recursos renováveis superam os combustíveis fósseis é uma grande notícia, especialmente no Texas, estado norte-americano conhecido pela produção e consumo de energias de fontes fósseis - o petróleo e o gás controlam fortemente a economia da área. O Texas é o líder em consumo de energia em todos os setores nos Estados Unidos.

“O setor industrial, incluindo as refinarias e plantas petroquímicas do estado, é responsável por mais da metade do consumo de energia do estado e por 23% do uso total de energia do setor industrial do país”, informa a Energy Information Agency (EIA).

O rolo compressor das energias renováveis continua a avançar no Texas, apesar de as autoridades públicas do estado terem feito tudo para proteger os interesses da energia fóssil. Na mais recente reviravolta, o Texas passou a produzir mais energia de fonte solar do que de carvão.

Segundo dados da Solar Energy Industries Association (SEIA), o estado é o maior produtor de energia solar dos Estados Unidos, com capacidade instalada de 22,8 mil MW. Já as 15 usinas a carvão do Texas, combinadas, têm uma capacidade de cerca de 20 mil MW - e estado é o que mais consome carvão no país e o sétimo em produção de carvão, segundo a EIA.

Além disso, o mercado texano de energia solar está em plena expansão. O estado estabeleceu-se como um mercado potencial para uma nova tecnologia de concentração de energia solar, que pode produzir eletricidade ou calor de processos industriais 24 horas por dia, sete dias por semana, independentemente do que o sol esteja a fazer.

