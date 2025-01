Estruturas ESG revisadas em 2025

Uma estrutura que exige que as empresas reduzam as emissões pela metade até 2030 e as reduzam em 90% antes de 2050 - Foto: Divulgação

É oficial: estamos na metade do que as Nações Unidas, ONGs e acadêmicos apelidaram de "década decisiva" para a redução de emissões, eliminação gradual do plástico e desenvolvimento sustentável.

Muitas empresas com metas de redução de emissões de gases de efeito estufa atreladas a 2030 — incluindo Walmart , Unilever, Nestlé e as maiores empresas de tecnologia do mundo — têm relatórios de progresso com vencimento em 2025. Muitas não cumprirão as promessas que fizeram nos prazos de 2019 e 2020. É provável que isso force uma enxurrada de atualizações e reformulações confusas nos próximos 12 meses, como foi o caso da Coca-Cola no início de dezembro.

Ao mesmo tempo, as metodologias que as corporações usam para calcular inventários de emissões e declarar seus compromissos estão sendo revisadas, com grandes revisões previstas para 2025. Aqui está o cronograma mais recente para quatro atualizações muito aguardadas que definirão o futuro da definição de metas de emissões.

Empresa B Certificada

O quê: Esta é a sétima revisão do padrão usado para certificar empresas com o logotipo Certified B Corp. Em um afastamento do passado, ele define limites mínimos para desempenho ambiental, social e de governança com base no tamanho da empresa. Anteriormente, a certificação era baseada em uma pontuação geral, e as empresas podiam contornar suas deficiências e ainda assim serem reconhecidas. O último rascunho reflete o feedback de uma consulta pública em março . Entre as solicitações: um caminho de transição mais definido.

Por que é importante: Existem mais de 10.000 Certified B Corps, e o padrão foi criticado por ser muito flexível em como as empresas podem ganhar reconhecimento. A agência de publicidade Havas, por exemplo, manteve uma certificação apesar de seu trabalho em permitir desinformação sobre mudanças climáticas por empresas de petróleo e gás. Seu status foi revogado em julho.

Próximos marcos: A entrega dos padrões finais foi adiada para o início de 2025. Uma versão de "teste" da avaliação que permitirá que as empresas insiram seus dados e explorem como podem se sair é esperada para o segundo semestre de 2025.

Quando entra em vigor: O B Lab espera que o primeiro grupo de empresas seja certificado na revisão em 2026, com base em seus cronogramas de recertificação.

Padrão Corporativo Net-Zero

O quê: Uma estrutura que exige que as empresas reduzam as emissões pela metade até 2030 e as reduzam em 90% antes de 2050, em linha com as metas do Acordo de Paris de manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius. Os 10% restantes podem ser "neutralizados" com a remoção de carbono. O padrão original foi publicado em outubro de 2021 e foi objeto de pequenas revisões. A próxima edição, Corporate Net-Zero Standard 2.0 , é exigida pela governança da SBTi, que exige grandes revisões a cada dois a cinco anos.

Por que isso importa: 1.200 empresas validaram metas de net-zero, de acordo com uma atualização no início de novembro . Perto de 250 empresas de alto perfil tiveram seus compromissos “removidos” dessa lista em 2024, incluindo Microsoft, Procter & Gamble e Walmart. A organização se tornou o centro da controvérsia em meados de abril, quando um plano para permitir que as empresas usassem compensações contra metas de net-zero enfureceu a equipe da organização e as ONGs climáticas.

Próximos marcos: Um rascunho para consulta foi adiado do final de 2024 para o início de 2025. O relatório de feedback deve ser entregue no segundo trimestre, com um rascunho final previsto para o final de 2025, de acordo com o cronograma publicado em maio . A organização alerta, no entanto, que o cronograma do projeto está sujeito a alterações com base na aprovação do Conselho Técnico do SBTi.

Quando entra em vigor: A implementação está prevista para o primeiro trimestre de 2026, de acordo com as últimas declarações públicas.

O quê: Muitos métodos usados para calcular inventários e reduções de emissões não foram atualizados em mais de uma dúzia de anos . A organização por trás das abordagens mais amplamente adotadas, o GHG Protocol, reformulou sua governança em 2024 com um novo comitê diretor e conselho de padrões independente. Agora, está avançando com os padrões, com base no feedback coletado entre novembro de 2022 e março de 2023.

Quatro grupos de trabalho técnicos foram designados em setembro para desenvolver atualizações para o conjunto de padrões corporativos. Algumas coisas sob consideração:

Mudanças nas regras de contabilidade de emissões corporativas que as alinhariam mais de perto com os controles de contabilidade financeira e exigiriam a inclusão do Escopo 3, que abrange emissões de cadeias de suprimentos.

Revisões da Categoria 15 da orientação do Escopo 3, que dizem respeito à forma como as empresas devem contabilizar os investimentos.

Novos procedimentos sobre como as empresas podem contabilizar contratos de energia e créditos de energia renovável, incluindo mudanças na forma como a localização é considerada.

Por que é importante: 97% das empresas do S&P 500 que reportaram seus inventários de emissões de gases de efeito estufa ao CDP em 2023 usaram a contabilidade do GHG Protocol para fazer isso. A orientação está desatualizada: o padrão corporativo, por exemplo, não foi revisado desde 2015.

Próximos marcos: Os rascunhos para consulta pública devem ser entregues durante 2025. Não foram oferecidos dados específicos, mas foi reconhecida a necessidade urgente de agir o mais “rápido possível”.

Quando entrará em vigor: Os padrões e orientações finais serão programados para o segundo semestre de 2026.

Padrão ISO Net-Zero

O quê: Uma formalização de diretrizes publicadas pela primeira vez durante a COP27 em novembro de 2022. O padrão da ISO exigirá verificação contínua . Ele também enfatizará práticas de economia circular e reduções de todos os gases de efeito estufa, e minimizará o uso de compensações de carbono e outros certificados de atributos ambientais. Mais de 1.200 especialistas foram consultados sobre as diretrizes originais .

Por que é importante: A ISO existe há quase 80 anos, representando 170 órgãos nacionais de padronização. Ela já gerencia mais de 600 padrões para energia, circularidade e gestão ambiental. O grupo de trabalho para o novo padrão é um dos maiores comitês da ISO, com 150 especialistas do setor privado, academia e ONGs, incluindo representantes do GHG Protocol e SBTi.

Próximos marcos: Um rascunho “semente” para consulta está previsto para 2025, com aprovação das organizações membros da ISO. Um período de consulta pública seguirá.

Quando entra em vigor: A organização não se comprometeu publicamente com uma data final de publicação.

*Heather Clancy, jornalista premiada especializada em tecnologia transformadora e inovação.