Estudo investiga possível sistema universal de comunicação não-verbal | A TARDE

No fundo, todo mundo só quer ser compreendido. E independentemente da língua que falamos, ou se temos limitações físicas, novas pesquisas sugerem um sistema de comunicação não-verbal universal e partilhado que ganha vida quando gesticulamos sem falar.



Um estudo com crianças de 3 a 12 anos, acompanhado pelo WWI, foi liderado por Seyda Özçaliskan, cientista psicológica da Georgia State University em Atlanta (EUA) e falante nativa de turco, que estuda o desenvolvimento da linguagem em diferentes tipos de alunos e falantes de diferentes línguas.



Ao estudar gestos em adultos e crianças, a investigação de Özçaliskan tenta compreender como a linguagem afeta a forma como as pessoas pensam, a forma como constroem e expressam ideias, governanças e o que pode ser visto nos gestos quando não estão a falar em voz alta, e quando estão.



Os gestos são apenas um tipo de comunicação não-verbal: sinais sem palavras que também incluem linguagem corporal, postura, contato visual e expressões faciais, que podem indicar como alguém está se sentindo. No entanto, poderiam talvez revelar insights sobre como as crianças formulam e expressam ideias – as suas capacidades cognitivas – à medida que se desenvolvem, pensa Özçaliskan.



Neste último estudo, pediu-se a 100 crianças que primeiro descrevessem uma ação com palavras e movimentos das mãos e depois descrevessem a mesma ação sem falar, usando apenas as mãos (o que é conhecido como gesto silencioso). Metade das crianças eram falantes nativos de inglês e as outras 50 crianças falavam turco como primeira língua. Inglês e turco são uma boa comparação porque diferem em termos de como os falantes de cada idioma descrevem os eventos.



"Se você está falando turco, se quiser descrever alguém correndo para uma casa, você tem que fragmentá-la. Você diz: 'ele está correndo e depois entra na casa'", explica Özçaliskan. "Mas se for em inglês, eles dirão apenas 'ele correu para dentro de casa', tudo em uma frase compacta. Queríamos descobrir se os gestos seguem ou não essas diferenças [linguísticas] e quão cedo as crianças aprendem esses padrões.”



Quando as crianças falavam e gesticulavam ao mesmo tempo, seus gestos seguiam as convenções de sua língua nativa: as crianças que falavam turco ordenavam os seus gestos da mesma forma que fariam com uma frase, e as crianças que falavam inglês comprimiam seus num só movimento.



Faz sentido que a sequência de seus gestos espelhe a ordem das suas palavras; as crianças representavam cenas enquanto as narravam. Estes padrões específicos da linguagem apareceram em crianças a partir dos 3 e 4 anos de idade, o que sugere que a linguagem pode influenciar as representações não-verbais de eventos numa idade precoce.



Contudo, ao descrever as mesmas cenas sem falar, as sequências de gestos das crianças eram notavelmente semelhantes. As diferenças específicas da linguagem nos gestos aparentemente evaporaram. Özçaliskan e colegas também descobriram o mesmo em trabalhos anteriores com adultos: falantes cegos de inglês e turco organizavam seus gestos da mesma forma que os falantes com visão faziam quando se abstinham de falar.



Estudos anteriores em crianças que falam alemão e inglês também descobriram que os gestos silenciosos não seguem necessariamente a estrutura da língua nativa de uma pessoa, no entanto, esses estudos não compararam diretamente falantes de diferentes línguas como este novo fez.



Özçaliskan e colegas sugerem que suas descobertas, embora provisórias, sugerem a possibilidade de que todos partilhamos algum sistema rudimentar de comunicação não-verbal que é substituído ou alterado quando começamos a aprender uma língua.



É claro que esta investigação envolveu gestos abstratos de algumas centenas de crianças, pré-adolescentes e adultos – dados insuficientes para apoiar uma afirmação tão grande -, mas certamente é uma ideia intrigante a explorar.



Veja mais em A Tarde ESG