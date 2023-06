Fábricas de motos japonesas unem esforços pela descarbonização

Operando nos ODS 7, 8, 9, 11, 12, 13 e 17, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria do Japão concedeu aprovação à Yamaha Motor Co., Honda Motor Co, Kawasaki Motors e Suzuki Motor Corporation para formar a associação de pesquisa tecnológica HySE (Hydrogen Small Mobility and Engine Technology), que desenvolverá motores movidos a hidrogênio para pequena mobilidade – adequados para montagem em motocicletas, pequenas embarcações marítimas, equipamentos de construção e mini-veículos.

Com o setor de mobilidade procurando maneiras de descarbonizar, os programas de pesquisa e desenvolvimento com o objetivo de comercializar a mobilidade do motor a hidrogênio estão aumentando em número. Para superar desafios técnicos, o consórcio HySE se baseará na experiência respectiva de cada empresa em motores movidos a gasolina para estabelecer um padrão de projeto para pequenos motores movidos a hidrogênio e avançar na pesquisa nessa área.

“Estamos extremamente satisfeitos em anunciar a formação planejada da associação”, disse Kenji Komatsu, presidente nomeado da HySE e diretor-executivo do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Técnico da Yamaha. “Existem muitos desafios no desenvolvimento de motores movidos a hidrogênio, mas esperamos ver as atividades da associação avançarem na pesquisa fundamental para enfrentar esses desafios. Estamos comprometidos com esse empreendimento com um senso de missão de preservar o uso de motores de combustão interna, que simbolizam os esforços de longa data de nossos predecessores."

A Honda será responsável por pesquisar o desenvolvimento baseado em modelo de motores movidos a hidrogênio, com a Suzuki conduzindo estudos de elementos sobre a funcionalidade, desempenho e confiabilidade dos powertrains. Tanto a Yamaha quanto a Kawasaki realizarão pesquisas físicas usando motores reais movidos a hidrogênio.

A Yamaha vai também estudar os requisitos para um sistema de abastecimento de hidrogênio e depósitos de hidrogênio para pequenas mobilidades e a Kawasaki, os equipamentos auxiliares necessários para um sistema de abastecimento de combustível e os equipamentos do injetor.

