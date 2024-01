Fórum de Davos busca formas de evitar a "permacrise" | A TARDE

O Fórum Econômico Mundial 2024, que será realizado na semana que vem, entre 15 e 19 de janeiro em Davos, na Suíça, tem como tema 'Reconstruindo a Confiança'. A reunião recebe mais de 100 governos, todas as principais organizações internacionais e as 1.000 empresas parceiras do Fórum, bem como líderes da sociedade civil, os principais especialistas, jovens agentes de mudança, empreendedores sociais e os meios de comunicação social.

No ano passado, em Davos, a palavra “policrise” estava na boca de todos, enquanto os líderes deliberavam sobre as crises em cascata e interligadas do momento. Hoje, mesmo quando voltamos a nossa atenção para novas crises, as antigas persistem.



As fraturas geopolíticas, uma crise generalizada do custo de vida, a frágil segurança energética e alimentar e, claro, a intensificação da emergência climática continuam em destaque. Os conflitos devastadores, embora tenham permanecido relativamente isolados, continuam a agravar-se e a turbulência financeira segue sendo uma preocupação, apesar de a economia global ter evitado a recessão.



Assim, a questão para os líderes é: será o próximo ano um período de “permacrise”? Ou 2024 será um momento de resolução e recuperação?



Davos 2024 é a 54ª Reunião Anual do Fórum Econômico Mundial. Sob o tema Reconstruindo a Confiança, o encontro visa a restaurar a agência coletiva e reforçar os princípios fundamentais de transparência, consistência e responsabilização entre os líderes.



O programa do encontro incorpora um espírito de “regresso ao básico” de diálogo aberto e construtivo entre líderes governamentais, empresariais e da sociedade civil. O objetivo é ajudar a ligar os pontos num ambiente cada vez mais complexo e fornecer visão, introduzindo os mais recentes avanços na ciência, na indústria e na sociedade.



A agenda está organizada em torno de quatro áreas:



1. Alcançando Segurança e Cooperação em um Mundo Fraturado



Como podemos lidar eficazmente com as crises de segurança, como a situação atual no Médio Oriente, e ao mesmo tempo colocar o terreno sob as forças estruturais de fragmentação? Como podemos identificar áreas onde a cooperação é essencial para garantir um cenário vantajoso para todas as partes interessadas?



O intuito é aproveitar o envolvimento estruturado e de longo prazo do Fórum com governos, organizações internacionais e especialistas de todas as regiões.

2. Criando crescimento e empregos para uma nova era



Como podem o governo, as empresas e a sociedade civil unirem-se em torno de um novo quadro económico para evitar uma década de baixo crescimento e colocar as pessoas no centro de uma trajetória mais próspera? Como podemos minimizar os compromissos e maximizar as sinergias numa situação em que as medidas tradicionais aparentemente falham?



3. A Inteligência Artificial como Força Motriz da Economia e da Sociedade



Como podemos usar a IA para beneficiar a todos? Como é que o panorama regulamentar divergente equilibra a inovação com os riscos sociais? Como irá a IA interagir com outras tecnologias transformadoras, incluindo 5/6 G, computação quântica e biotecnologia?



Ancorado na Aliança de Governança de IA do Fórum , a ideia é integrar governos e empresas importantes, e em 20 Centros para a Quarta Revolução Industrial em todo o mundo.

4. Uma estratégia de longo prazo para o clima, a natureza e a energia



Como podemos desenvolver uma abordagem sistêmica a longo prazo para alcançar os objetivos de um mundo neutro em carbono e positivo para a natureza até 2050, proporcionando ao mesmo tempo um acesso seguro e inclusivo à energia, aos alimentos e à água? Como podemos equilibrar essas compensações para alcançar o consenso social?



Saiba mais sobre SUSTENTABILIDADE

Veja mais em A Tarde ESG