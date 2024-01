Governo atualiza regras do Selo Biocombustível Social | A TARDE

O governo federal anunciou, no último dia 10, que vai nacionalizar a produção de biocombustíveis. O governo vai atualizar as regras do Selo Biocombustível Social, observando os ODS 7, 8, 9, 11 e 12, para garantir que metade das compras de biocombustíveis provenham da agricultura familiar. Além disso, vai ampliar a mistura de biodiesel aos combustíveis fósseis para 14% a partir de abril e 15% entre 2025 e 2026.

Com o aumento para 14% na mistura, o ministério projeta um crescimento de 3,05 milhões de toneladas no processamento de soja para a produção de biodiesel, o que refletirá diretamente na demanda para pequenos agricultores. Também estão previstos incentivos fiscais a quem produzir biocombustível.



A diretora de Inovação para a Produção Familiar e Transição Agroecológica do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar (MDA), Vivian Libório de Almeida, afirma que o percentual de compras nas Regiões Norte, Nordeste e no Semiárido aumentará de forma escalonada até chegar a 20% do total. “Atualmente, o programa atende 54 mil famílias por ano. A expectativa é ampliar para 70 mil famílias, principalmente no Norte, Nordeste e semiárido”, destaca.



O Ministério de Minas e Energia (MME) afirma que o novo texto traz mais transparência e fortalece os requisitos necessários à concessão e manutenção do instrumento pelos produtores do biocombustível, e amplia o investimento no agronegócio e no setor de combustíveis brasileiro. Em 2024, serão R$ 740 milhões e, em 2025, R$ 1,6 bilhão.



O Brasil é o segundo maior produtor mundial de biodiesel. Em 2020, a produção de biodiesel cresceu 8,7% e a capacidade instalada, 9,4%.



