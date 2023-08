Governo finaliza proposta de regulamentação do mercado de carbono

O ministro da Economia, Fernando Haddad, afirmou que o governo está finalizando a propostas de regulamentação do mercado de carbono no Brasil e que a pauta será encaminhada ao Congresso nas próximas semanas. A medida é aguardada com expectativa pelos participantes do mercado de créditos de carbono, pois irá estabelecer um marco regulatório para as transações de carbono no país.

A regulamentação do mercado de carbono é essencial para fornecer diretrizes claras e transparentes para a precificação, aquisição e comercialização dos créditos de carbono. Com isso, será possível estimular investimentos em projetos de redução de emissões e promover a transição para uma economia de baixo carbono. Além disso, a regulamentação tende a aumentar a confiança dos investidores e a impulsionar a participação de empresas e instituições financeiras no mercado de créditos de carbono.

A expectativa é que a regulamentação do mercado de carbono no Brasil proporcione um ambiente favorável ao crescimento do setor, atraindo investimentos e gerando oportunidades para empresas, empreendedores e investidores comprometidos com a sustentabilidade. Na avaliação do mercado, essa iniciativa demonstra o compromisso do País em enfrentar os desafios das mudanças climáticas e promover a transição para uma economia mais verde e resiliente.

