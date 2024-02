GRI atualiza padrão de biodiversidade para uso corporativo | A TARDE

À medida que a natureza enfrenta pressões sem precedentes, sendo a atividade humana a principal causa de 1 milhão de espécies animais e vegetais estarem à beira da extinção, a Global Reporting Initiative (GRI) publicou, nesta semana, uma importante atualização de seu Padrão de Biodiversidade.

Estabelecendo um novo marco global na responsabilização pelos impactos na biodiversidade, o GRI 101: Biodiversidade 2024 apoia organizações em todo o mundo a divulgar de forma abrangente seus impactos mais significativos na biodiversidade, ao longo das suas operações e cadeia de valor. O padrão permite que as empresas atendam às crescentes demandas de diversas partes interessadas por informações sobre os impactos na biodiversidade. O Padrão de Biodiversidade da GRI oferece:



- Transparência total em toda a cadeia de abastecimento (muitas vezes onde os impactos mais significativos sobre a biodiversidade podem ser subnotificados);



- Relatórios sobre impactos específicos do local (incluindo países e jurisdições, com informações detalhadas sobre o local e o tamanho dos locais operacionais);



- Novas divulgações sobre os fatores diretos da perda de biodiversidade (abrangendo o uso da terra, as alterações climáticas, a sobreexploração, a poluição e as espécies invasoras);



- Requisitos para relatar os impactos na sociedade (incluindo aqueles nas comunidades e nos Povos Indígenas - e como as organizações se envolvem com grupos locais na restauração dos ecossistemas afetados).



A Norma GRI revista baseia-se nos principais desenvolvimentos globais no domínio da biodiversidade, como o Quadro Global de Biodiversidade (GBF) da ONU Kunming-Montreal, a Rede de Metas Baseadas na Ciência (SBTN) e o Grupo de Trabalho sobre Divulgações Financeiras Relacionadas com a Natureza (TNFD).



A última avaliação do IPBES alerta que a biodiversidade está em declínio em todas as regiões; enquanto 50% da economia global está ameaçada por causa da perda de biodiversidade (análise do WEF). Entretanto, o acordado internacionalmente está galvanizando ações para proteger a biodiversidade, com a Meta 15 a exigir que as empresas divulguem e reduzam os riscos e impactos relacionados com a biodiversidade.



“Os impactos da perda de biodiversidade vão muito além do ambiente natural, prejudicando o progresso dos ODS e tendo consequências devastadoras para as pessoas, ao mesmo tempo que é também um fator multiplicador da crise climática", avalia Carol Adams, presidente do Conselho de Padrões Globais de Sustentabilidade da GRI (GSSB). "Compreender os impactos que as organizações têm é, portanto, um aspecto crucial da implementação de soluções globais para travar e até reverter os danos e enfrentar as ameaças existenciais."



O diretor-executivo do TNFD, Tony Goldner, acrescenta que o trabalho do GRI é um "importante marco na melhoria da transparência em apoio a um esforço global para salvaguardar a biodiversidade". A TNFD colaborou estreitamente com a GRI com o objetivo de simplificar e alinhar as recomendações da TNFD às normas da GRI. "Graças a esta cooperação, as recomendações do TNFD são, em grande medida, consistentes com os Padrões GRI, tal como o Padrão de Biodiversidade GRI é informado pelo trabalho do TNFD. Estamos ansiosos por nossa colaboração contínua.”



