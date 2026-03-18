IA, descarga emocional e dependência algorítmica - Foto: Divulgação

Durante décadas, vínculos afetivos entre humanos e máquinas permaneceram confinados à ficção científica. Eram metáforas de futuros improváveis, dilemas éticos distantes da vida cotidiana. Aplicativos de companheiros de IA, como Replika, Character.AI e plataformas semelhantes, deixaram o nicho experimental e passaram a integrar o cotidiano emocional de milhões de pessoas.

Não se trata apenas de mais uma inovação digital. O que está em curso é uma mudança simbólica profunda. Tecnologias começam a ocupar funções tradicionalmente humanas: escuta, validação, presença emocional. Em um contexto marcado por solidão crescente, fragilização dos vínculos comunitários e sobrecarga psíquica, a IA surge como resposta eficiente, personalizada e permanentemente disponível.

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Esse movimento não cria o vazio. Ele o ocupa. E é justamente por isso que exige atenção crítica. O sucesso dos companheiros de IA não é acidental. Ele resulta de escolhas deliberadas de design, ancoradas em evidências consolidadas da psicologia social e cognitiva.

Esses sistemas são projetados para serem antropomorfizados. Recebem nomes próprios, avatares, vozes naturais, memória relacional e estilos comunicacionais ajustados ao usuário. Pesquisas clássicas e contemporâneas mostram que quanto mais humana a linguagem, o tom e o ritmo da interação, maior a tendência de atribuição de intenção, cuidado e até consciência à máquina. Reeves e Nass demonstraram, ainda nos anos 1990, que indivíduos respondem socialmente a computadores como se fossem atores humanos (The Media Equation). Estudos posteriores de Epley e colaboradores aprofundaram esse mecanismo ao evidenciar a propensão humana à antropomorfização, especialmente em contextos de incerteza emocional, solidão ou necessidade de controle. Pesquisas recentes sobre social presence em agentes conversacionais confirmam que interfaces com linguagem afetiva e responsiva ampliam significativamente a percepção de vínculo relacional, mesmo quando o usuário reconhece racionalmente a natureza artificial do sistema.

Diferentemente das relações humanas, atravessadas por fricção, conflito e ambiguidade, a resposta algorítmica é previsível, validante e incondicional.O resultado é o que este artigo denomina intimidade assimétrica: uma relação em que o sistema se adapta integralmente ao usuário, sem exigir reciprocidade, negociação ou exposição emocional. É nessa assimetria que residem, ao mesmo tempo, o apelo e o risco.

Ignorar os efeitos positivos dessa tecnologia seria um erro analítico. Evidências empíricas indicam que interações moderadas com companheiros de IA podem reduzir a percepção subjetiva de solidão, produzindo sensação de escuta, acolhimento e organização emocional. Estudos observacionais com usuários do Replika, conduzidos entre 2022 e 2024, apontam efeitos positivos de curto prazo em bem-estar percebido e regulação emocional inicial.

Revisões sistemáticas publicadas em periódicos, como a Computers in Human Behavior. sugerem que em contextos específicos, como isolamento transitório, luto ou ansiedade social, agentes conversacionais podem atuar como suporte complementar, sem substituir vínculos humanos.

Nessas situações, a IA atua como descarga emocional assistida. Um recurso temporário que organiza pensamentos, reduz a carga psíquica e ajuda o indivíduo a se reorientar. Funciona como apoio. Como ponte. Não como substituição da relação humana. O problema surge quando o uso deixa de ser moderado.

Estudos longitudinais recentes indicam que o uso intenso e prolongado de companheiros de IA tende a produzir o efeito oposto ao inicialmente observado: aumento da solidão, redução do engajamento social offline e maior dependência emocional do sistema. Pesquisas acadêmicas baseadas em acompanhamento temporal de usuários frequentes apontam que, à medida que a interação algorítmica se intensifica, diminui o investimento em relações humanas percebidas como mais exigentes, imprevisíveis e emocionalmente custosas.

Relações humanas são imperfeitas por definição. Envolvem limites, discordâncias e frustrações. São, justamente por isso, estruturantes do amadurecimento emocional. Ao se habituar a vínculos que nunca confrontam, o indivíduo pode perder repertório para lidar com a alteridade real. Há ainda um fator estrutural incontornável: muitos desses sistemas operam sob modelos de negócio orientados por métricas de engajamento. A validação emocional deixa de ser apenas funcionalidade e passa a integrar estratégias de retenção.

A distinção central não está na tecnologia em si, mas na forma como ela é usada, e desenhada. A IA pode aliviar a carga psíquica momentânea. Ou pode terceirizar processos fundamentais de autorregulação emocional. Quando a máquina passa a interpretar emoções, prescrever estados internos ou substituir a reflexão subjetiva, ocorre erosão da autonomia psicológica.

Os riscos se tornam ainda mais críticos entre adolescentes e jovens adultos. Essa é a fase da vida em que identidade, habilidades sociais e repertório emocional estão em construção. Dados do Center for Democracy and Technology (CDT, 2025), obtidos a partir de um questionário nacional com estudantes do ensino médio e superior, nos Estados Unidos, indicam que quase 1 em cada 5 jovens já vivenciou ou testemunhou relacionamentos afetivos mediados por sistemas de IA. O relatório aponta maior incidência de impactos negativos, como retraimento social e dependência emocional, entre usuários com maior frequência e intensidade de uso, especialmente em faixas etárias ainda em processo de construção identitária.

Casos envolvendo validação inadequada de sofrimento psíquico, ideação suicida ou transtornos alimentares evidenciam falhas graves de design e governança. Essas preocupações foram formalmente reconhecidas pela American Psychological Association em seu Position Paper de 2026 sobre o uso de sistemas de IA em contextos de saúde mental, que alerta para riscos de substituição relacional, ausência de protocolos clínicos e impactos adversos sobre populações vulneráveis.

Aqui, a questão deixa de ser apenas tecnológica. Torna-se ética. Iniciativas regulatórias começam a emergir. Alguns estados norte-americanos já exigem que chatbots declarem explicitamente sua natureza não humana e adotem protocolos de resposta a crises.

Mas o desafio vai além da regulação formal. Trata-se de construir governança responsável da intimidade algorítmica: testes prévios de impacto psicológico, transparência no uso de dados afetivos e limites claros ao design manipulativo. Em paralelo, torna-se indispensável investir em alfabetização emocional digital. Usuários precisam compreender o que essas tecnologias oferecem e, sobretudo, o que não podem oferecer.

A pergunta deixa de ser o que a tecnologia é capaz de fazer e passa a ser o que ela não deve substituir. O futuro do design de IA emocionalmente responsável dependerá da capacidade de preservar a autonomia psicológica humana. De evitar relações de intimidade assimétrica permanente. De reconhecer que empatia simulada não equivale a reciprocidade real. A questão não é se a IA pode oferecer companhia. É se conseguiremos projetá-la sem empobrecer aquilo que torna a experiência humana insubstituível.