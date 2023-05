IRENA aponta que esforços climáticos estão "aquém do necessário"

A Agência Internacional de Energia Renovável (Irena) reuniu seus membros em Abu Dhabi para sua 25ª reunião do Conselho, com o objetivo de delinear medidas práticas para acelerar uma transição energética justa e inclusiva (ODS 7), a seis meses da 28ª Conferência sobre Mudanças Climáticas (COP28), que será realizada nos Emirados Árabes Unidos.

"Ao nos reunirmos aqui nos Emirados Árabes Unidos, sede da COP28, esta reunião do Conselho da Irena produzirá novos insights e ideias sobre como podemos fazer deste ano um ponto de virada para a transição energética global", disse o diretor-geral da Irena, Francesco La Camera.

A 25ª reunião do conselho também examinou o status global da energia geotérmica, de materiais críticos e os resultados preliminares do ‘Preview of the World Energy Transitions Outlook 2023’, da Irena, demonstrando que a escala e a extensão da mudança alcançada em todos os setores até o momento estão muito aquém do que é necessário para permanecer na meta de variação climática.

“À medida que nos aproximamos rapidamente da COP28, as reuniões do corpo diretivo da Irena, como este Conselho, nos apresentam uma oportunidade de avaliar e realinhar nosso curso de ação, para garantir que permaneçamos ágeis diante do monumental desafio climático que temos pela frente”, pontuou o presidente do Conselho da Irena, Tumasie Blair.

A reunião do Conselho deste ano aborda as questões urgentes no topo da agenda climática e de desenvolvimento sustentável, incluindo a necessidade de aumentar a implantação da capacidade de energia renovável (ODS 7), mobilizar o financiamento da transição energética e aprimorar os esforços de mitigação e adaptação.

Saiba mais sobre Energia Renovável.

Veja mais em A Tarde ESG.