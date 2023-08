Lei prevê identificação da fonte de cada produto derivado da madeira

Publicado em junho e já em vigor, o Regulamento de Desmatamento da União Europeia tem como objetivo minimizar a contribuição da UE para o desflorestamento e a degradação florestal mundiais, estipulando que para cada produto à base de madeira deve haver prova de que a sua produção não degradou as florestas. A origem da matéria-prima de cada produto deve ter uma identidade individual.

Exemplos de degradação incluem a utilização de terras florestais para uso agrícola ou a conversão de “florestas primárias” em florestas comerciais. Este valor deve ser demonstrado relativamente a cada exploração florestal que tenha fornecido madeira bruta para o produto em questão.

O regulamento também se aplica às importações e exportações da UE. O comerciante ou exportador deve apresentar uma declaração de devida diligência se um produto de madeira for exportado da UE. O mesmo se aplica aos produtos de madeira importados. A Comissão Europeia emitirá números de referência para todas as partes do mundo de onde são importados produtos de madeira para a UE.

Além da madeira, a regulamentação afeta outras matérias-primas florestais, como cacau, óleo de palma, soja, borracha e café. Afeta também o gado. Pelo menos de acordo com a primeira interpretação do regulamento, é proibida a construção de um estábulo se o local tiver de ser previamente desmatado.

"O Regulamento sobre Desflorestamento da União Europeia irá causar uma enorme burocracia para o setor florestal", afirma Maija Rantamäki, da Federação Finlandesa das Indústrias Florestais. "Temos de ver aonde isso vai levar, mas como o regulamento está em vigor, iremos naturalmente cumpri-lo."

O regulamento estipula que os operadores e comerciantes que lidam com madeira bruta ou produtos de madeira, como o proprietário florestal, devem ter informações sobre quais as explorações florestais que podem ter fornecido a madeira utilizada no produto. "Esta informação deve ser transmitida à Comissão Europeia e deve ser apresentada uma declaração de devida diligência, declarando que a floresta não foi degradada", afirma Maija. Depois de os receber, a Comissão emitirá um número de referência que identificará a operação de abate específica. Isto permite identificar a exploração florestal onde foi efetuado o abate.

A empresa florestal que fabrica produtos florestais vinculará o número de referência ao número do lote do produto. Os números de referência e as declarações de devida diligência serão mantidos por cinco anos. "Cada tábua, caixa de leite ou pacote de papel de escritório encontrado numa loja deve ser identificada para que, quando enviar a identificação à autoridade competente, esta possa consultar o número de referência e o local de abate e assim garantir que o produto não tenha causado desmatamento ou degradação florestal”, afirma Maija.

Mesmo antes da entrada em vigor do regulamento, o setor florestal começou a preparar-se para o mesmo. Os detalhes do sistema relativo aos produtos de madeira serão definidos durante o período de transição, até ao final de 2024. Um número considerável de rotinas administrativas deve ser estabelecido. Um único lote de produto pode exigir milhares, ou até dezenas de milhares, de números de referência.

A certificação florestal não foi considerada suficiente. Um exemplo revelador é um pacote de papel para copiadora. Dependendo do tipo, pode ter sido fabricado a partir de 3 a 4 tipos diferentes de celulose provenientes de fábricas diferentes.

O fabricante de papel deve certificar-se de que cada uma das fábricas apresentou uma declaração de devida diligência para cada fardo de celulose utilizado. Da mesma forma, a fábrica de celulose deverá determinar, na forma especificada no regulamento, a origem da madeira bruta utilizada, não apenas para os cortes que a própria fábrica mandou fazer, mas também para a madeira proveniente do mercado secundário. Esta última é a madeira comprada, por exemplo, a uma serração que efetuou um corte raso e recolheu não só madeira em tora, mas também madeira de fibra para a qual não tem utilidade.

Só na Finlândia, a quantidade de números de referência necessários todos os anos será consideravelmente superior a 100 mil - o número médio de abates efetuados anualmente no país -, sendo que cada corte fornece madeira para vários produtos diferentes. Ainda não está claro se uma operação de abate será identificada pelo mesmo número de referência em todos estes produtos.

