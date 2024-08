Mais de 95% dos dados que rodam o mundo passam por cabos submarinos

- Foto: Shutterstock | Ilustrativa

Você já se perguntou como um e-mail enviado de Nova York (EUA) chega a Sydney (AUS), do outro lado do planeta, em segundos? Ou como você pode fazer um bate-papo por vídeo com alguém a milhares de quilômetros com apenas um mínimo atraso? Por trás desses milagres cotidianos, acompanhados pela Rede Global WWI, há uma rede invisível e extensa de cabos submarinos, alimentando silenciosamente as comunicações globais instantâneas nas quais as pessoas passaram a confiar.



Cabos submarinos, também conhecidos como cabos de comunicação submarinos, são cabos de fibra óptica colocados no fundo do oceano e usados para transmitir dados entre continentes. Esses cabos são a espinha dorsal da internet global, transportando a maior parte das comunicações internacionais, incluindo e-mail, páginas da web e videochamadas. Mais de 95% de todos os dados que se movem ao redor do mundo passam por esses cabos.



Eles são capazes de transmitir vários terabits de dados por segundo, oferecendo o método mais rápido e confiável de transferência de dados disponível hoje. Apenas um desses cabos pode suportar milhões de pessoas assistindo a vídeos ou enviando mensagens simultaneamente sem ficar lento.

Cerca de 485 cabos submarinos, totalizando mais de 1,5 milhão de quilômetros, ficam no fundo do oceano | Foto: Reprodução

Cerca de 485 cabos submarinos, totalizando mais de 1,5 milhão de quilômetros, ficam no fundo do oceano. Esses cabos abrangem os oceanos Atlântico e Pacífico, bem como passagens estratégicas como o Canal de Suez e áreas isoladas dentro dos oceanos.



Cada cabo submarino contém várias fibras ópticas, fios finos de vidro ou plástico que usam sinais de luz para transportar grandes quantidades de dados por longas distâncias com perda mínima. As fibras são agrupadas e envoltas em camadas protetoras projetadas para suportar o ambiente submarino hostil, incluindo pressão, desgaste e danos potenciais de atividades de pesca ou âncoras de navios. Os cabos são normalmente tão largos quanto uma mangueira de jardim.



O processo de instalação de cabos submarinos começa com pesquisas completas do fundo do mar para traçar um mapa a fim de evitar riscos naturais e minimizar o impacto ambiental. Após esta etapa, os navios de instalação de cabos equipados com carretéis gigantes de cabo de fibra ótica navegam pela rota predeterminada.



Conforme o navio se move, o cabo é desenrolado e cuidadosamente colocado no fundo do oceano. O cabo às vezes é enterrado em sedimentos do fundo do mar em águas rasas para proteção contra atividades de pesca, âncoras e eventos naturais. Em áreas mais profundas, os cabos são colocados diretamente no fundo do mar.



Ao longo da rota, repetidores são instalados em intervalos para amplificar o sinal óptico e garantir que os dados possam viajar longas distâncias sem degradação. Todo esse processo pode levar meses ou até anos, dependendo do comprimento e da complexidade da rota do cabo.



SABOTAGEM



A cada ano, estima-se que 100 a 150 cabos submarinos sejam cortados, principalmente acidentalmente por equipamentos de pesca ou âncoras. No entanto, o potencial de sabotagem, particularmente por estados-nação, é uma preocupação crescente. Esses cabos, cruciais para a conectividade global e de propriedade de consórcios de empresas de internet e telecomunicações, geralmente ficam em locais isolados, mas conhecidos publicamente, tornando-os alvos fáceis para ações hostis.

A vulnerabilidade foi destacada por falhas inexplicáveis em vários cabos na costa da África Ocidental em 14 de março de 2024, o que levou a interrupções significativas da internet afetando pelo menos 10 nações. Várias falhas de cabos no Mar Báltico em 2023 levantaram suspeitas de sabotagem.



O corredor estratégico do Mar Vermelho surgiu como um ponto focal para ameaças de cabos submarinos. Um incidente notável envolveu o ataque ao navio de carga Rubymar por rebeldes Houthi. Os danos subsequentes aos cabos submarinos não apenas interromperam uma parte significativa do tráfego de internet entre a Ásia e a Europa, mas também destacaram a complexa interação entre conflitos geopolíticos e a segurança da infraestrutura global de internet.



Os cabos submarinos são protegidos de várias maneiras, começando com o planejamento estratégico de rotas para evitar perigos conhecidos e áreas de tensão geopolítica. Os cabos são construídos com materiais resistentes, incluindo armadura de aço, para suportar condições oceânicas adversas e impactos acidentais.



Além dessas medidas, especialistas propuseram estabelecer “zonas de proteção de cabos” para limitar atividades de alto risco perto dos cabos. Alguns sugeriram emendar leis internacionais em torno de cabos para impedir sabotagem estrangeira e desenvolver tratados que tornariam tal interferência ilegal.



O recente incidente no Mar Vermelho mostra que a ajuda para esses desafios de conectividade pode estar acima, em vez de abaixo. Depois que os cabos foram comprometidos na região, as operadoras de satélite usaram suas redes para redirecionar o tráfego da Internet.

